OraSì batte Orva 86-72 e ottiene il 3° posto al memorial Seganti

Lugo, 8 settembre 2018 - L’OraSì ottiene la terza piazza al trofeo per il memorial Seganti-Tampieri battendo l’Orva Lugo dopo una bella sfida, lottata per almeno 20 minuti. I biancoverdi di casa infatti esprimono un bel gioco corale nella prima parte mettendo in difficoltà i giallorossi.

Le penetrazioni di Lucarelli e i tiri dall’arco di Farabegoli mandano Lugo a condurre il primo quarto 16-15. Mazzon tiene a riposo Laganà a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille e prova i giovani per tutta la prima parte, ma non sempre questi offrono una prova convincente. Qualche disattenzione in difesa e poca convinzione in fase di costruzione della manovra permettono a Lugo di condurre fino a quasi tutto il secondo periodo. Farabegoli firma anche il +7 per i padroni di casa (26-19).

Al contrario con i senior in campo la musica cambia. Smith e Montano ristabiliscono le giuste distanze e all’intervallo l’OraSì è avanti di 4 (34-38). Nella seconda parte Ravenna esprime una difesa molto più attenta e bagna le polveri dei pur bravi lughesi. Davanti, Smith e Rubbini segnano con continuità dall’arco e scavano il solco che risulterà definitivo (43-64). Il quarto finale è buono per mettere in luce le individualità e provare gli schemi. Ravenna vince 86-72 e centra il terzo posto.

Il tabellino

Orva Lugo 72 OraSì Ravenna 86 ORVA LUGO: Lucarelli 5 (2/7, 0/2), Galassi 13 (0/4, 3/5), Seravalli 3 (1/2 da 3), Bazzocchi 2 (1/1, 0/1), Farabegoli 19 (6/14, 2/5), Melandri, Demarchi 7 (2/3, 1/3), Cappelli, Bedin 2 (1/4, 0/1), Leardini 11 (2/6, 1/2), Brighi 4 (1/3, 0/2), Bracci 6 (3/7). All. Galetti. RAVENNA: Hairston 8 (4/11), Smith 21 (5/5, 3/6), Montano 12 (0/3, 4/8), Jurkatamm 7 (2/2, 1/5), Cardillo 6 (3/6), Masciadri 2 (1/1, 0/1), Rubbini 15 (3/4, 3/7), Seck 11 (4/6), Gandini 2 (1/3, 0/1), Baldassi 2 (1/3), Tartamella (0/1), Martelli. All. Mazzon. Arbitri: Terranova, Grazia, Saraceni Note - Parziali: 16-15, 34-38, 48-66. T2: Lu 18/49, Ra 24/45. T3: Lu 8/23, Ra 11/28. TL: Lu 12/19, Ra 5/7.