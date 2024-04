OraSì-Udine 90-88, Ravenna si aggiudica il trofeo Frandoli

Ravenna, 26 settembre 2018 - Una bella e concreta OraSì supera Udine per 90-88 aggiudicandosi il trofeo Frandoli di Spilimbergo. Nonostante l’assenza di Laganà e l’uscita di Masciadri a causa di una botta dopo solo 2 minuti, l’OraSì si dimostra squadra solida in grado di sopperire alle assenze e di giocare con attenzione per 40 minuti.

Ottime le prove dei cannonieri Smith e Montano, autori di 41 punti in due (26+15), ma meritano menzione anche i giovanissimi Rubbini e Jurkatamm, entrambi in doppia cifra. In chiave difensiva, dopo avere svoltato la gara nel terzo periodo (+ 7 al 30’), Ravenna riesce a difendersi dalla spallate udinesi fino al +2 finale. Buona prova complessiva dunque al cospetto di una delle squadre che viene indicata dagli addetti ai lavori come una delle tre più forti del girone Est.

Il tabellino

Apu Gsa Udine 88 OraSì Ravenna 90 UDINE: Mortellaro 7 (3/4), Chiti ne, Ohehen ne, Pinton 7 (2/2, 1/5), Genovese 8 (0/2, 2/2), Cortese 7 (2/3, 1/1), Simpson 27 (5/8, 3/4), Penna 5 (1/2, 1/3), Nikolic 7 (1/2 da 3), Pellegrino 8 (4/7), Powell 12 (2/7, 2/5), Spanghero (0/2 da 3). All. Cavina. ORASì RAVENNA: Hairston 13 (6/11), Smith 26 (8/13, 2/8) Montano 15 (1/2, 3/3), Jurkatamm 12 (2/5, 2/4), Cardillo 7 1/4, 1/3), Masciadri, Rubbini 11 (2/3, 2/2), Seck 2 (1/2), Gandini 4 (2/5), Baldassi ne, Tartamella ne, Scaccabarozzi ne. All. Mazzon. Arbitri: Zancolò, Andretta, Spessot Note - Parziali: 20-22, 45-44, 68-75. T2: Ud 19/35, Ra 23/43. T3: Ud 11/24, Ra 10/20. TL: Ud 17/25, Ra 14/18.