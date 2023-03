Tirreno Adriatico 2023 oggi tappa 5 da Morro d’Oro a Sassotetto

Sassotetto (Macerata), 10 marzo 2023 - Con la quinta tappa, venerdì 10 marzo la Tirreno Adriatico arriva nelle Marche dando davvero il via ai giochi per cercare di conquistare il tridente di Nettuno. Sarà una frazione decisamente scoppiettante che vedrà il gotha del ciclismo internazionale, pedalare da Morro d’Oro (Teramo) a Sassotetto (Macerata), senza risparmio di colpi cercando di conquistare l’arrivo in quota più alto della storia della Tirreno.

Con i suoi 1465 metri, è infatti Sassotetto a entrare nella storia della corsa dei due mari. Con i suoi 168 km, tutti saliscendi, la battaglia si incendierà soprattutto sull’ascesa finale dove sono attesi Primoz Roglic, fresco vincitore della Greccio-Tortoreto e già 2° nella classifica generale, Yates, Kelderman e Almeida, al momento terzo, per citarne alcuni, a lanciarsi il guanto di sfida. A resistere, dovrà essere la neo Maglia Azzurra Lennard Kämna. Per chi volesse godersi lo spettacolo in tv, sarà possibile su Rai Sport + HD dalle 14.10 alle 15.25 per poi spostarsi su Rai 2.

La tappa Morro d’Oro-Sassotetto

E’ la tappa più dura della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita. L’intero percorso non presenta alcun tratto di respiro. Da Morro d’Oro è un continuo susseguirsi di salite e discese. Si attraversano alcuni luoghi molto frequentati dalla Corsa dei Due Mari come Offida, Comunanza e Amandola. Ci sarà poi il primo passaggio da Sarnano dopo il quale si scalano tra le altre le salite di San Ginesio e Gualdo che sono classificate GPM. Il tracciato si presenta estremamente articolato sia altimetricamente che planimetricamente. Salita finale al Sassotetto, poi, da Sarnano è di di 14.5 km, una salita dalla pendenza abbastanza costante tra il 6 e il 7% con alcuni picchi locali fino al 12% e costituita da lunghi rettilinei intervallati da tornanti. La pendenza si addolcisce a ridosso dell’arrivo.

Il via da Morro d’Oro sarà alle 11.25 e dopo le salite a Notaresco, Bellante e a Castel di Lama, dopo 46 km dalla partenza che il gruppo arriva nelle marche. Da qui, le salite verso Offida, Castignano, Croce Rossa, il traguardo volante ad Amandola, lo strappo a Rustici e Sarnano, il gran premio della montagna a San Ginesio, salita verso Santa Lucia, il Gpm a Gualdo e la dura arrampicata verso il traguardo di Sassotetto dove a 4 km dalla fine, i tornanti aggrovigliano la strada quanto lo saranno già anche i muscoli dei corridori. Attenzione, perché la salita sarà chiusa al traffico fin dalle 6 del mattino.

Occasione per i turisti e gli appassionati di ciclismo che stanno seguendo la Tirreno, di conoscere Sarnano, situato su un’altura sullo sfondo dei Monti Sibillini, tra i torrenti Tennacola e Rio Terro, che fa parte dei Borghi più Belli d’Italia ed è stato insignito della Bandiera Arancione, conservando intatto il suo centro storico di origine medievale, al cui interno si trova la Pinacoteca civica. Tra eventi culturali e sportivi, musei, percorsi trekking e bike, terme, piste da sci e volo in parapendio, Sarnano offre il perfetto connubio tra arte, natura, sport e relax.

Gli orari della tappa

Gli orari: si passerà per Notaresco (11.50), Bellante Stazione (12.06), Ripattoni Salita S. Giuseppe (12.10), Fondovalle Salinello sp.8 (12.26), Garrufo ss.259-sp.57 (12.34). Qui si entrerà nelle marche, in provincia di Ascoli Piceno: Castel di Lama sp.43 (12.50), Offida sp.43-sp.17 (13.06), Castignano sp.17 (13.20), Rotella sp.17 (13.30), Croce Rossa sp.23 (13.34), Bv. per Comunanza sp.238 (13.38), Comunanza sp.237 (13.45). In provincia di Fermo si toccherà Amandola sp.237 (13.57), Rustici sp.237 (14.04). Infine la provincia di Macerata che vedrà il gruppo toccare Sarnano sp.78 (14.13), Santa Maria di Pieca sp.78-sp.59 (14.20), San Ginesio sp.45 (14.30), Passo Sant'Angelo sp.45 (14.37), Santa Lucia sp.56 (14.44), Gualdo sp.54 (14.57), Sarnano sp.120 (15.07), Piobbico sp.120 (15.20) e l’arrivo a Sassotetto Valico S.M. Maddalena alle 15.45.