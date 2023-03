Tutti devono evitare sprechi d'acqua in casa

Non si riesce a comprendere fino in fondo se gli allarmi siccità diffusi in questi giorni sono davvero così reali. Eppure abbiamo avuto intere giornate di pioggia e su tutto l'arco appenninico, da Parma all'Abruzzo, passando per Modena e Bologna, ci sono state abbondanti nevicate fino a mezzo metro e oltre. Non vorrei che, come accaduto in altre circostanze, si trattasse di allarmi eccessivi. Su questi temi le autorità ed gli amministratori pubblici devono tenere il massimo equilibrio. Non è una critica ma semplicemente un'esortazione.

Massimiliano Nannetti



Risponde Beppe Boni



Inutile girarci intorno e senza alcuno slancio ad essere per forza catastrofisti bisogna prendere atto dello stato dell'arte: l'allarme siccità di questi giorni è giustificato. Il problema esiste, inutile negarlo, e le precipitazioni nevose che per adesso fanno di nuovo sorridere l'Appennino dello sci non risolveranno in modo strutturale i futuri disagi della carenza di acqua soprattutto in agricoltura. Il cielo avaro di pioggia e le temperature elevate dell'anno scorso, con una media regionale che ha registrato il nuovo valore più alto dal 1961, hanno creato una situazione preoccupante. Le precipitazioni ad oggi risultano in calo del 50%. Di conseguenza le portate dei fiumi sono esigue, i livelli acquiferi delle falde bassi, la situazione degli invasi è incerta. L’anomalia climatica del 2022 con la coda non ottimale di inizio 2023 ha facendo suonare tutti i campanelli di emergenza soprattutto in agricoltura in tutto il bacino della pianura padana. Non dimentichiamo che dalla disponibilità idrica dipendono i raccolti di molti prodotti agricoli e quindi anche degli alimenti che finiscono sulle nostre tavole. Se non si riuscirà ad irrigare secondo le esigenze per il secondo anno consecutivo saranno guai seri. Secondo le associazioni agricole sono oltre 2mila le aziende che rischiano disagi produttivi. Mentre ci si sta organizzando, per esempio, con la creazione di invasi per la raccolta d'acqua e con sistemi che consentano di risparmiare sulle irrigazioni, anche i singoli cittadini, cioè tutti noi, si devono mettere una mano sul cuore e cercare di evitare sprechi domestici. Non sarà la soluzione epocale del problema ma può aiutare.

[email protected]

[email protected]