Meteo Veneto, nuova allerta gialla su tutta la regione: arrivano altri forti temporali

Venezia, 19 luglio 2023 – Non è passato il maltempo sul Veneto e, dopo la tromba d’aria che ieri ha compito la zona delle Dolomiti, c’è una nuova allerta per l’arrivo di altri forti temporali sulla regione. La Protezione civile regionale ed Arpav hanno diffuso oggi una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica per forti temporali su tutto il territorio del Veneto a partire dalle 15 e fino alle 10 di domani, giovedì 20 luglio.

Le nuove previsioni

Le previsioni meteorologiche indicano dal pomeriggio di oggi, e fino alle prime ore di domani, una nuova fase di instabilità che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi, con probabili rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle zone montane e pedemontane, e poi, dalla serata, anche su parte della pianura, specie centro-orientale. Saranno possibili temporali localmente intensi con forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento.