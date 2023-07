Alpinista trovato morto sulle Dolomiti: forse è caduto da solo durante l’arrampicata

Belluno, 2 luglio 2023 – Alpinista ritrovato morto nel Bellunese, l’ipotesi è di una caduta accidentale dalla parete durante una scalata in solitaria. È l’ultima tragedia consumata in alta montagna sulle Dolomiti venete. Intorno alle 9.30 di questa mattina, alcuni escursionisti hanno avvistato il corpo di un uomo nella Valle di Schievenin, nel territorio bellunese di Quero. Sul principio sembrava ancora vivo, ma una volta raggiunto dai soccorsi l’alpinista era già morto. Ecco cosa è successo.

Traumi fatali

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, allertati dal 118. L’elicottero di Treviso Emergenza è atterrato all'imbocco della valle con una squadra del Soccorso Alpino di Feltre e i carabinieri. Una volta raggiunto il corpo, l'equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Da una prima ricostruzione, l’alpinista potrebbe essere arrivato molto presto stamani ed essere caduto, riportando traumi fatali, mentre stava arrampicando da solo. Sulla parete rocciosa, era ancora appena la corda usata probabilmente per arrampicarsi. La salma è stata trasportata fino alla strada dai soccorritori.