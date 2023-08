Annegato nel Lago Morto, recuperato il corpo del 20enne Andrei Boicenco: era caduto dal materassino

Treviso, 19 agosto 2023 – È stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita di Andrei Boicenco, il 20enne di Mestre scomparso ieri pomeriggio durante un bagno nel ‘Lago Morto’ di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Gli amici: “Lo abbiamo visto annaspare”.

Il giovane, secondo le testimonianze degli amici che lo avevano accompagnato durante la gita, è caduto dal materassino gonfiabile sul quale era sdraiato per prendere il sole senza riuscire poi a risalirvi. Inutili i tentativi di un'amica di raggiungerlo a nuoto per aiutarlo. Il punto in cui Boicenco era scomparso è profondo circa 20 metri. Sarà l’autopsia a stabilire se il giovane avesse bevuto troppi alcolici prima di gettarsi nel lago.

Cosa è successo: il racconto degli amici

Il Lago Morto si trova in Val Lapisina, a nord di Vittorio Veneto. Nonostante sia un luogo pericoloso, tant’è che è in vigore il divieto di balneazione, in estate viene preso d’assalto dai bagnanti. Così come ha fatto anche Andrei, arrivato dal Veneziano insieme a tre amici.

Il gruppo si era sistemato sulla riva a prendere il sole, poi i ragazzi sono entrati in acqua. Con loro avevano un materassino, i testimoni li avrebbero visti ridere e scherzare a lungo sul gonfiabile. Ma tutto ad un tratto, intorno alle 17, succede l’imprevedibile: Andrei rimane solo in acqua e si allontana dalla riva, verso il centro del lago.

“Credo che la corrente lo abbia spinto, ma non ci siamo preoccupati: abbiamo pensato che sarebbe tornato indietro”, racconta un’amica. Pochi istanti dopo però, Andrei cade dal materassino. Per una decina di minuti cerca inutilmente si risalire a bordo del materassino, che alla fine gli è sfuggito dalle mani lasciandolo senza appigli. “Lo abbiamo visto annaspare: era stanco”, ricordano gli amici.