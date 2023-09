Morto in casa a Zermeghedo, quattro persone indagate per omicidio: giallo nel Vicentino

Vicenza, 28 settembre 2023 – Quattro persone sono indagate per la morte di Antonio Tiziani, il 62enne deceduto lo scorso venerdì nella sua abitazione di Zermeghedo, in provincia di Vicenza. L’ipotesi investigativa si muove sul filo del presunto omicidio da parte dei familiari dell’uomo e di una vicina di casa, intervenuti per salvargli la vita.

Quel giorno Tiziani avrebbe manifestato l’intenzione di suicidarsi gettandosi dal balcone e, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i quattro indagati – i due figli e la moglie, oltre alla vicina di casa – avrebbero usato corde o cinture come misure contenitive per evitare che si togliesse la vita.

A stabilirlo sarà l’indagine coordinata dalla pm Alessia Grenna della procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo sul caso. Attesi gli esiti dell’autopsia che potrebbero chiarire i motivi del decesso del 62enne. Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto il 22 settembre nell’Ovest Vicentino.

Il 62enne Antonio Tiziani sarebbe stato stroncato da un infarto nel suo letto. È successo venerdì nell’abitazione di via Gallo a Zermeghedo, dove l’uomo viveva con la moglie e i due figli. La famiglia ha allertato i soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto Tiziani era già morto.

Il fascicolo aperto dalla pm Alessia Grenna è per omicidio nei confronti di tre familiari e una vicina di casa del 62enne, anche se la donna sarebbe finita nel registro degli indagati come atto dovuto, essendo accorsa in aiuto dalle famiglia Tiziani e quindi presente al momento del decesso.

I legali degli indagati, Francesco Rucco e Andrea Balbo, hanno chiesto alla procura che venga acquisita agli atti la registrazione della telefonata fatta dai familiari al 118 la sera della tragedia per dimostrare la loro volontà di impedire che la vittima morisse. Sarà ora l'autopsia a far luce sul decesso e a mettere in luce che cosa abbia provocato la morte del 62enne.

Un uomo dalla corporatura robusta, 120 chili difficili da contenere. A quanto sta emergendo finora, il 62enne avrebbe sofferto da tempo di depressione, manifestando diverse volte l’intenzione di suicidarsi, come nel caso di venerdì. Quel giorno aveva minacciato di gettarsi dal balcone.

La famiglia Tiziani è molto conosciuta nel paesino di collina del Vicentino, in tanti li definiscono “brava gente”. Una “famiglia modello”, dicono, e la tragedia ha sconvolto la comunità. Antonio era attivo all’interno dell’Associazione Alpini locale.

Un ruolo chiave nelle indagini lo avrà la telefonata della famiglia Tiziani al 118. Una conversazione in viva voce con la centrale operativa che avrebbe prestato assistenza ai familiari fino all’arrivo dei soccorsi. Martedì la procura ha affidato l’incarico per effettuare l’autopsia sulla salma, che verrà svolta alla presenza dei consulenti degli indagati.