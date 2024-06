È morto Arnaldo Cestaro, voce delle torture della polizia al G8 di Genova. Denunciò l’Italia alla Corte europea dei diritti

Vicenza, 20 giugno 2024 – È morto a Vicenza all’età di 85 anni Arnaldo Cestaro, il militante di Rifondazione comunista che, a seguito dei fatti dei G8 di Genova, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo ottenendo la condanna dell’Italia nel 2015. Lui stesso aveva partecipato alle manifestazioni nel capoluogo ligure, ricevendo percosse tali da subire la frattura di un braccio, di una gamba e di dieci costole.

L’annuncio è stato dato da Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rc, e dal responsabile veneto del partito, Paolo Benvegnu. “Arnaldo fu uno dei tanti compagni di Rifondazione che partecipò alle giornate del luglio 2001 quando in centinaia di migliaia contestammo il G8 e le politiche neoliberiste che producono la catastrofe climatica, la crescita delle disuguaglianze e la guerra globale – scrivono – Dobbiamo tutte/i ringraziare Arnaldo per aver con determinazione portato avanti la lotta per la verità e la giustizia. Continueremo a lottare per un altro mondo possibile e sempre più necessario”.

I fatti del G8 di Genova

Dal 19 al 22 luglio 2001, Genova ha ospitato la riunione dei leader degli otto paesi più industrializzati: per gli attivisti pacifisti e no-global è stata un’occasione per organizzare proteste e dimostrazioni – spesso rese irruenti da parte dei black block – contro le disuguaglianze socio-economiche, il riscaldamento globale e la guerra. Nei violenti scontri con la polizia del 20 luglio, ha perso la vita il 20enne disarmato Carlo Giuliani, tutt’oggi uno dei simboli di quanto accaduto quei giorni.

Nella notte del 21 luglio le forze dell’ordine hanno fatto irruzione alle scuole Diaz, adibito a centro stampa e rifugio di numerosi attivisti: i pestaggi riguardarono decine di persone. Ben 82 dei presenti sono stati feriti; in 63 sono stati portati in ospedale, di cui uno in coma.

La denuncia di Cestaro

Oltre ai singoli processi nei confronti degli agenti coinvolti nelle violenze – 25 impuntati su 28 sono stati condannati – anche lo Stato italiano è finito al centro di una vicenda giudiziaria. Arnaldo Cestaro, anche lui vittima di pestaggio da parte della polizia, ha denunciato l’Italia alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ottenendone la condanna nel 2015. Secondo i giudici, a Genova non è stato rispettato l’articolo 3 della Convenzione europea, che vieta la tortura e i trattamenti disumani o degradanti. Il governo di Roma è stato punito anche per la mancanza di una legislazione sul reato di tortura.