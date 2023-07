Autostrade da bollino rosso in Veneto, parte il piano di emergenza contro l’esodo estivo: quali sono le giornate più ‘calde’

Venezia, 14 luglio 2023 – L’esodo estivo continua, sulle autostrade venete sta per scattare un altro weekend da bollino rosso. È pronto il piano sicurezza di Cav (Concessioni Autostradali Venete) per gestire eventuali emergenze, dai vacanzieri bloccati nel traffico a grossi incidenti che potrebbero paralizzare le autostrade. Domani il banco di prova in vista dei giorni più critici, previsti durante il week-end del 19 e 20 agosto e il 27 e 28 agosto in direzione Padova-Venezia. Ma per tutto il mese di luglio e fino a settembre, si temono ondate di traffico il venerdì e il sabato verso le spiagge venete, con il rientro in direzione opposta la domenica e il lunedì. Ecco il piano sicurezza: tutte le misure a tutela dei viaggiatori.

Tutti i lavori di manutenzione programmata sul passante e sulla tangenziale di Mestre saranno sospesi nelle giornate ‘calde’ dell'esodo estivo, vale a dire tutti i fine settimana da luglio a settembre. Nelle giornate di esodo, il personale sarà potenziato e dislocato in corrispondenza delle intersezioni dell’A4 con le autostrade A57 e A27, per la predisposizione di eventuali deviazioni nel minor tempo possibile in caso di necessità. Nelle ore di crisi del traffico sul passante o la tangenziale mestrina, Cav potrà decidere di dirottare i flussi sul percorso autostradale alternativo libero, evitando problematiche deviazioni sulla viabilità ordinaria.

Nei giorni più critici saranno messi a disposizione quattro furgoni attrezzati degli ausiliari della viabilità, automezzi per il soccorso meccanico, un'ambulanza per il soccorso sanitario, due mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio 'presegnalazione code', 122 pannelli a messaggio variabile per l'informazione all'utenza, 144 telecamere per il controllo visivo delle tratte autostradali e della rete di adduzione, 34 webcam accessibili dal sito internet della società.

In caso di necessità, sono disponibili 12mila bottiglie di acqua minerale refrigerata pronte per esser distribuite dagli ausiliari della viabilità agli automobilisti in difficoltà. Sarà inoltre predisposto, con la Croce Rossa di Venezia, un presidio sanitario fisso con ambulanza in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est, sulla A4.

L'informazione all'utenza verrà fornita dal Centro Operativo di Cav, attivo 24 ore su 24, tramite pannelli a messaggio variabile, news via telefono e web. Le webcam saranno accessibili dal sito internet della società, informazioni utili sul traffico anche nei collegamenti radiofonici con Isoradio e Radio Padova. Tutte le informazioni utili sono disponibili in tempo reale sul sito di Cav e sulla App InfoViaggiando, sulla quale è disponibile anche un notiziario vocale di infotraffico sempre aggiornato. È contrattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22 risponde al numero verde gratuito 800.996.099.

Il piano di informazione all'utenza di Cav è potenziato tramite l'infopoint Cavhere, aperto tutti i giorni (festivi compresi) dalle 9 alle 14 e dalle 15 ale 18.00 nell'area di servizio Arino Est, in direzione Venezia. Il servizio, realizzato in collaborazione con la Regione, oltre a offrire informazioni turistiche sulle destinazioni nel territorio regionale, è in grado di dare notizie sulla viabilità e i servizi offerti da Cav, in collegamento diretto con le sue strutture operative. Cavhere è anche uno spazio gratuito per la sosta e il relax, con stazioni di ricarica per i propri dispositivi mobili. Inoltre, grazie a sensori posizionati lungo la rete e ai movimenti registrati alla barriera di Venezia-Mestre, nelle giornate più congestionate Cav comunicherà attraverso i propri canali e i media la situazione del traffico in tempo reale.

Quest’anno il Cav ripropone l’'iniziativa di guida sicura. Dal 15 luglio al 15 agosto, tra la mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica (più il giorno di Ferragosto), verrà offerto un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest. “L'iniziativa – spiegano dal Cav – punta a sensibilizzare gli utenti a prevenire colpi di sonno e incidenti stradali, fruendo gratuitamente di una sosta e un caffè e ristabilendo così la necessaria prontezza di riflessi per rimettersi al volante, evitare colpi di sonno e salvare la vita a sé stessi e agli altri”.

“Sempre in ottica di sicurezza, Cav aderisce anche quest'anno a due importanti campagne di sensibilizzazione”, spiegano dalla società delle autostrade venete. La prima è 'Vacanze coi fiocchi', volta a “contrastare, attraverso messaggi mirati, il picco di incidenti stradali che si registra in particolare durante i mesi estivi”. La seconda riguarda iniziative di “contrasto all'abbandono degli animali, che costituisce non solo un comportamento deplorevole, ma un reato a tutti gli effetti, creando pericolo per la circolazione stradale”.