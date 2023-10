Ballando con le stelle, il debutto di Andrea: l’esibizione del ballerino autistico emoziona. Il video

Treviso, 23 ottobre 2023 – Un ballerino autistico sotto i rifletti di ‘Ballando con le stelle’, una performance ad alto livello di emozione per abbattere le barriere dei pregiudizi. È il 30enne veneto Andrea Antonello la nuova star di Rai1, orgoglio di tutto il Trevigiano.

Andrea è ormai una vera stella dei social, le sue imprese raccontate dal papà hanno milioni di follower in tutta Italia. Ha superato imprese importanti, dalle sfide del quotidiano a imprese quasi impossibili come il giro del mondo in moto insieme al padre. Sabato sera l’ultima sfida: esibirsi in un passo doble al fianco della vicentina Laura Faccio, una ballerina professionista di Nove. E il pubblico è andato in delirio.

“A soli 3 anni, per Andrea è arrivata la diagnosi di autismo: da allora ogni giorno combatte, insieme ai suoi straordinari genitori Franco e Bianca, una battaglia che è resistenza quotidiana”, racconta il governatore veneto Luca Zaia, che ha pubblicato l’esibizione sul suo profilo Facebook.

La storia di Andrea è stata narrata da Fulvio Ervas nel romanzo ‘Se ti abbraccio non aver paura’: gli episodi più importanti della sua crescita, dalla ribellione interiore alla condizione autistica, le esplosioni di gioia vitale.

Sabato, sulle note di ‘Vent'Anni’ di Massimo Ranieri, “Andrea ha ballato per abbattere barriere e pregiudizi – racconta Zaia – accompagnato in platea da papà Franco che negli anni, attraverso viaggi in motocicletta, tra cui un giro del mondo in 6.200 km, ha creato con lui una relazione profonda, un rapporto empatico che è anche una missione, per lui e per i ragazzi autistici”.