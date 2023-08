Terribile scontro nel Vicentino, quattro auto coinvolte. Morta una ragazza di 21 anni e due i feriti

Vicenza, 16 agosto 2023 – Tragico incidente sulle strade del Vicentino, dove questa notte è morta una ragazza di 21 anni e altre due persone sono rimaste ferite. È successo poco prima delle 23 a Barbarano Vicentino. Quattro le auto coinvolte nello scontro avvenuto sulla strada provinciale la notte di Ferragosto. La vittima è una ragazza di Nanto, in provincia di Vicenza, ed era alla guida di una Fiat Punto.

Arrivati di corsa da Lonigo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tratto stradale ed estratto la ragazza dalle lamiere. Ma per lei non c’era più nulla da fare e il medico del Suem non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Feriti i conducenti di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, entrambi trasportati in ambulanza fino all’ospedale. Illeso il conducente di una seconda Golf coinvolta nello scontro. Ancora da chiarire la dinamica del terribile incidente.