Operatore olistico senza fattura: mezzo milione di evasione fiscale in sette anni di attività

Belluno, 2 ottobre 2023 – Operatore olistico denunciato per evasione fiscale: oltre mezzo milione di euro incassati in nero in sette anni di attività. Il 68enne era conosciuto quasi tutto il Veneto, tanto da avere 3.500 clienti sparsi soprattutto tra le province di Belluno, Treviso e Padova. I clienti arrivavano attraverso il passaparola o vendendo i suoi video sui social. Prima li contattava telefonicamente e poi li riceveva in casa per la ‘seduta terapeutica’.

I militari della Guardia di Finanza di Belluno hanno scoperto che l’operatore olistico lavorava dal 2016, ma non aveva mai presentato una dichiarazioni dei redditi o una denuncia ai fini Iva, così da risultare un evasore totale.

Chi è il 68enne denunciato

Si definiva “allineatore vertebrale” il 68enne di Belluno finito sotto la lente della guardia di finanza, praticava una sorta di pranoterapia affermando di riuscire a eliminare eventuali curvature o asimmetrie ossee della colonna vertebrale.

Una tecnica molto diffusa che, stando a quanto affermano gli operatori olistici, porterebbe a ottenere un perfetto allineamento della colonna vertebrale nell'arco di pochi minuti e in un'unica seduta.

Quanto costava la seduta

Il prezzo unitario per ciascuna prestazione è stato quantificato in 130 euro, riscosso rigorosamente in contanti. A tracciare tutti i movimenti e ricostruire il giro di affari dell’evasore è stata la documentazione acquisita dalle fiamme gialle e dalle dichiarazioni degli stessi clienti.

I finanzieri hanno accertato che l'uomo, operando sino ad oggi in totale violazione della normativa tributaria, senza tenere alcun registro obbligatorio e non emettendo fattura e documentazione fiscale, aveva nascosto al Fisco i propri guadagni. Un’evasione complessiva pari a circa mezzo milione di euro.