Abbatte col trattore 5 cartelli stradali col limite dei 30 all’ora: nel Trevigiano è arrivato ‘Cartman’

Hyperloop, parte in Veneto la sperimentazione del “treno” ultraveloce a levitazione magnetica

Surf sull’auto in corsa, morto il 18enne di Ormelle caduto e investito durante la sfida

Cronaca

Fleximan colpisce ancora in Veneto. Autovelox divelto in Cadore: sulla strada dove Angelika travolse (e uccise) una famiglia in vacanza