Bimbo di 5 anni investito in bicicletta da un camper in retromarcia: è successo sulla riviera veneziana

Venezia, 23 agosto 2023 – Un bambino di 5 anni in bicicletta investito da un camper in retromarcia. È successo stamattina in un campeggio di Cavallino-Treporti, nel Veneziano. Il piccolo è di nazionalità tedesca ed era arrivato in Italia in vacanza con la famiglia. Portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Padova, il bimbo non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo

L'incidente si è verificato verso le ore 10 di questa mattina all'interno di un camping in località di Ca’ Savio, in prossimità dell'ingresso della struttura. Secondo quanto si apprende, il conducente di un camper con targa tedesca stava aspettando l’apertura della sbarra motorizzata all’ingresso del campeggio: si sarebbe mosso lentamente all’indietro per entrare nella struttura, senza accorgersi che proprio in quel momento stava passando il bimbo in bicicletta. È successo tutto in una manciata di secondi: il mezzo ha urtato il piccolo, facendolo cadere a terra.

I soccorsi

Il piccolo è stato subito soccorso subito dai sanitari della Croce Verde, poi è stato preso in carico dal Suem 118, che lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico di Padova in elicottero. Aveva il caschetto allacciato ed è sempre rimasto cosciente durante tutto il tragitto, anche se molto spaventato.

L'ambulanza ha chiesto il supporto dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze del campeggio per il trasferimento del bambino nella pediatria patavina. Il piccolo è stato sottoposto ad accertamenti e radiografie e, dopo un periodo di osservazione, potrebbe essere dimesso nelle prossime ore.

Dove è successo