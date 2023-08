Ciclista muore investita da un’auto nel Vicentino: 30enne arrestato per omicidio stradale

Vicenza, 14 agosto 2023 – Ciclista muore investita da un’auto, il conducente finisce agli arresti domiciliari. È accaduto nella tarda serata di ieri a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. La vittima è una donna vicentina di 68 anni. La donna era stata portata all’ospedale in condizioni disperate, poi all'alba è sopraggiunto il decesso.

L'incidente si è verificato intorno alle 21.30 all’interno della rotatoria tra le vie Dei Trozi e Zannato, sulla via che conduce al centro polisportivo del paese. Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri di Valdagno, il conducente dell'auto – un 30enne della zona – avrebbe tamponato la bicicletta condotta dalla vittima. Il giovane, indagato per omicidio stradale, è stato posto agli arresti domiciliari. Sono in corso accertamenti per definire lo stato psicofisico del conducente dell'auto al momento dello schianto.