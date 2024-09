Ciclista 26enne ucciso da un pirata della strada: l’automobilista incastrato dalle telecamere

Treviso, 7 settembre 2024 – Investito e ucciso da un pirata della strada. È un ciclista di 26 anni la vittima dell’ultimo incidente accaduto nella notte alla periferia di Treviso. Il giovane è stato travolto da una Peugeot 208 condotta da un coetaneo: l’automobilista è fuggito subito dopo l’impatto ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. È stato denunciato per omicidio stradale.

Cosa è successo

Il tragico incidente è avvenuto verso le 3 di stanotte in viale Vittorio Veneto di Treviso, nella zona dell’ospedale San Camillo. Il ciclista, un 26enne trevigiano di Carbonera, è deceduto sul posto. Sarà l’autopsia a stabilire se il giovane sia deceduto sul colpo, oppure se un intervento tempestivo dei soccorritori avrebbe potuto salvargli la vita. E questo potrebbe cambiare la posizione dell’automobilista che non si è fermato a prestare soccorso ed è stato denunciato per omicidio stradale.

Omicidio stradale

L'investitore, un coetaneo, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza situate nella zona ed è stato denunciato per omicidio stradale. Per il giovane in bicicletta, sbalzato per più di 10 metri dal punto dell'impatto, il decesso è giunto prima dell'arrivo dei soccorritori.