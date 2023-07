Cortina, alpinista ‘free solo’ precipita dalla Tofana di Rozes: recuperato il corpo senza vita di un 62enne trentino

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 31 luglio 2023 – Alpinista solitario precipita nel vuoto dalla Tofana di Rozes, il corpo senza vita recuperato questa mattina, dopo una notte di ricerche. È l’ultima tragedia consumata ieri sulle Dolomiti, dove il 62enne D.Z., un trentino di Villabassa (Bolzano), è deceduto durante un’arrampicata in stile ‘free solo’. Il tragico incidente è accaduto nella zona di Cortina d'Ampezzo, a poche ore dall’incidente costato la vita a un imprenditore di 57 anni precipitato dal belvedere di Noach, nel Bellunese.

L’allarme

La prima richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 20.15 di ieri, domenica 30 luglio, su segnalazione di un amico che aveva ricevuto la chiamata della moglie preoccupata perché non aveva più notizie del 62enne. È quindi scattato l'allarme. Dalle prima informazioni arrivate alla centrale operativa del soccorso alpino, si sapeva che lo scalatore trentino – che era solito arrampicarsi da solo senza protezioni – era diretto sulla Rozes, probabilmente su uno degli spigoli della gigantesca montagna bellunese.

Le ricerche

I soccorritori hanno prima ritrovato il suo furgone ancora parcheggiato al Rifugio Dibona, con il cellulare all'interno, mentre l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è subito alzato in volo: ha effettuato una ricognizione sul Primo e Terzo Spigolo della Tofana di Rozes, perlustrando la base, le vie e i canali. Ma alla fine, l'elicottero ha fatto rientro senza aver trovato tracce dell’alpinista scomparso.

Il recupero della salma

L'eliambulanza ha poi tentato una ricerca anche lungo la Via Eötvös-Dimai e, tra il Piccolo Anfiteatro e la Traversata, ha individuato il corpo senza vita dell’uomo. Ma ormai era buio e impossibile il recupero. Questa mattina l’elicottero 'Falco 2' si è alzato nuovamente in volo: dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina e uno della guardia di finanza in supporto alle operazioni e per i rilievi, è volato in parete. La salma è stata imbarellata dai soccorritori, recuperata con il verricello e trasportata a valle per essere affidata al carro funebre.