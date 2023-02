Carnevale di Venezia: il programma sabato 11 febbraio, primo "struscio" per le 12 Marie

Carnevale di Venezia 2023, le 12 Marie

Venezia, 9 febbraio 2023 - Entra nel vivo il Carnevale di Venezia. Tra gli appuntamenti da non perdere sabato 11 febbraio la vestizione, la sfilata in gondola e il primo “struscio” in piazza San Marco delle 12 Marie del 2023. Selezionate tra una sessantina di pretendenti che si sono presentate da tutta la Città metropolitana. Le 12 Marie presenzieranno, da sabato a martedì grasso 21 febbraio, gli appuntamenti più importanti del Carnevale.

Nei prossimi giorni le Marie si contenderanno il celebre titolo della Maria più bella dell’anno animando palazzi e feste tra Venezia, Mestre e le isole. L’elezione della Maria del Carnevale 2023 è prevista lunedì 20 febbraio nelle Sale Apollinee del Fenice.

Il programma

Si inizia con la prima vestizione a Palazzo Vitturi a Santa Maria Formosa nel corso della mattinata: qui Umberto Corrà di Monika e Umberto prepareranno l’acconciatura delle fanciulle che si abbinerà al costume che le 12 ragazze indosseranno. Francesca e Sabrina, poi, con le loro mani magiche, doteranno le 12 Marie di un trucco leggero, solare, delicato come si addiceva alle giovani spose nel Rinascimento.

Una volta conclusa la vestizione è, quindi, previsto il primo shooting fotografico e la passerella tra Canal Grande e Piazza San Marco.

L’appuntamento è per le 15.30 nello stazio di Santa Sofia a Cannaregio, da dove le 12 ragazze, accompagnate dalla patron del concorso Maria Grazia Bortolato e dal consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia Giovanni Giusto, saliranno a bordo delle gondole messe a disposizione dall’Associazione Gondolieri per raggiungere lo stazio Calle Vallaresso e, a piedi, piazza San Marco. Qui saliranno sul palco allestito per gli spettacoli del Carnevale diffuso e per la sfilate della Maschera più Bella e verranno presentate al pubblico del Carnevale.

Chi sono le 12 Marie del Carnevale 2023

Giulia Polselli, 18 anni di Oriago, studentessa

Elisa Bermani, 27 anni di Venezia, insegnante

Sara Barbiero, 27 anni di Spinea, infermiera

Agata Scarpa, 24 anni di Chirignago, studentessa

Caterina Minach, 20 anni di Mestre, studentessa

Laura Libbi,18 anni di Camponogara, studentessa

Lavinia Malerba, 19 anni del Lido di Venezia, accompagnatrice turistica

Martina Codolo, 19 anni di Sant’Erasmo, studentessa

Beatrice Raffael, 23 anni di Venezia, studentessa

Giulia Caramel, 24 anni di Mestre, studentessa

Giorgia Boldrin, 19 anni di Marcon, aspirante attrice

Matilde Grandesso, 20 anni di Mestre, studentessa

Alle 12 Marie si uniranno in alcuni appuntamenti anche le due damigelle Veronica Boscolo e Mariam Gargiulo

La Festa delle Marie, correva l'anno 1973

Riportata in auge dal regista visionario Bruno Tosi nel 1999 e diventata col tempo uno degli eventi cardine del Carnevale di Venezia, la Festa delle Marie ricorda un fatto storico realmente accaduto. Correva l’anno 1973 quando nella chiesa di San Pietro di Castello, durante gli annuali festeggiamenti dedicati alla purificazione della Vergine Maria, dodici ragazze veneziane vennero rapite da un gruppo di pirati dalmati.

Dopo un inseguimento organizzato dal Doge Pietro Candiano III, le fanciulle furono liberate e ricondotte a Venezia. Da allora, la Festa delle Marie fu festeggiata ogni anno nella città lagunare con modalità e riti che cambiarono nel corso dei secoli. Nella riproposizione moderna, la ricorrenza viene solitamente aperta da un corteo composto dalle 12 ragazze e da oltre 300 figuranti che, rievocando il rapimento delle giovani, sfilano da San Pietro di Castello fino a Piazza San Marco.

I costumi della tradizione veneziana

La Festa delle Marie è anche un momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana. L’Atelier Pietro Longhi ha creato lo scorso anno il modello che verrà indossato dalle 12 ragazze durante gli appuntamenti del Carnevale 2023. Traendo ispirazione dalle opere del pittore cinquecentesco veneziano Tiziano Vecellio, Francesco Briggi, Anna Zappella e Raffaele Dessì hanno scelto le linee sartoriali della metà del Cinquecento e, come tessuto, un damasco color avorio e champagne con disegni floreali, prodotto dalla storica tessitura Rubelli.

Quello tra l’Atelier e il Carnevale di Venezia è un rapporto professionale che dura da ben 10 anni, ovvero da quando, nel 2013, l’allora direttore artistico Davide Rampello, chiese proprio a Briggi di cambiare i costumi delle 12 Marie.