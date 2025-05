Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti, le curiosità della Fiera Campionaria di Padova

Padova 13 maggio 2025 - Un successo di presenze tra i pacchi smarriti. Al padiglione 7 della 104^ Fiera Campionaria di Padova, al prezzo di 2,90 euro all’etto si possono comprare dei prodotti ‘a scatola chiusa’. Si tratta di pacchi smarriti rimasti in giacenza ai corrieri, che vengono proposti a sorpresa da una ditta francese che invita a questa sorta di roulette dell’acquisto.

Le curiosità più importanti

Una serie di oggetti e non solo attirano l’attenzione dei presenti tra gli stand di 300 aziende italiane e straniere nei 5 padiglioni della manifestazione aperta fino al 18 maggio (dalle 16 alle 23 nei feriali e dalle 10 alle 23 sabato e domenica prossimi) con eventi live, mostre e ristorazione dal mondo a ingresso gratuito. È il caso degli aeromodelli radiocomandati costruiti dai soci del gruppo G.A.F.T. di Padova: come si vede al padiglione 4 si tratta di repliche storiche (caccia di portaerei Usa e Sai Marchetti detto “il gobbo”), ma anche aerei a motore e alianti moderni che partecipano a competizioni e acrobazie e i cui voli sono gestiti dall’ente nazionale Enac come fossero aerei di linea. Tra gli arredamenti da interni e da esterno che occupano il padiglione 5 spicca un gigantesco scoiattolo verde con luci interne, di 260 x260 centimetri e dal peso di 238 kg: prodotto a Milano assieme ad altri personaggi disegnati da Alberto Tresin che propone anche lottatori di Sumo, maialini, talpe- luce sempre in plastica e con funzione di giocosi complementi d’arredo.

Quali sono le aree tematiche della fiera

Nel complesso sono sette e sono shopping, food, vinaria, on the road, idee da abitare, in famiglia, eventi live. Shopping e food al padiglione 7 con abbigliamento e accessori moda, cosmetica, prodotti italiani e internazionali, più proposte alimentari e specialità enogastronomiche regionali e articoli casalinghi. Nel padiglione 8 on the road si rivolge invece alle novità automobilistiche dell’anno portate da concessionari, con proposte che riguardano anche l’usato sicuro, e-bike, moto enduro e scooter. Nello stesso padiglione anche la cultura con le proposte librarie e con 13 associazioni imprenditoriali e culturali riunite da Venicepromex, mentre la mostra fotografica Donne fuori dall’ombra organizzata al padiglione 5 dal Club per l’UNESCO di Padova in collaborazione col Comune di Padova, presenta le donne inventrici di cui pochi sanno. Sempre al padiglione 5, Idee da abitare, arredamenti da interno e da esterno, complementi d’arredo, cucine, camere, ma anche prodotti e servizi per edilizia, soluzioni green per chi vuole costruire o ristrutturare casa, sistemi di videosorveglianza, impianti domestici di depurazione - riscaldamento e rinfrescamento. Al padiglione 4 esibizioni di gruppi cinofili ed esposizione di mezzi e tecnologie delle forze dell’ordine, dell’Esercito Italiano, di Vigili del Fuoco e Croce Verde. Ristorazione al padiglione 7 e all’esterno, per gustare specialità tipiche argentine, emiliane e venete; e due palchi per concerti live e danza.

Alla scoperta dei vini

A tutto questo si unirà dal 16 al 18 maggio in galleria 78 l’evento Vinaria, con degustazioni e vendite dirette di vini pregiati da parte di 28 case vinicole e cantine di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Portogallo.

Gli eventi di mercoledì 14 maggio

Si parte con ‘jazz console’, musica sul palco della galleria 78 dalle 10.30 alle 22.30. ‘Ricerca dispersi’ nel ring' del padiglione 4, dimostrazioni di obbedienza di cani addestrati e ricerca persone disperse con l’associazione sportiva Dog in Bloom di Maserà (PD). Poi ‘Sinqueschei’ sul palco esterno del viale centrale in Campionaria alle 20 spettacolo di Sinqueschei, band hard rock anni ’80 originaria di Vigonza (PD). I cinque musicisti che cantano rigorosamente in idioma veneto, sono Andrea Barollo (voce), Paolo Baldon e Matteo Boldrin alle chitarre, Matteo Fattore al basso e Andrea Segato (batteria).