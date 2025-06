La fioritura della lavanda colora il Veneto: ecco dove

Veneto, 7 giugno 2025 – Il colore, nelle sue sfumature dal lilla al violetto, la fa da padrone nei campi della regione. E il profumo dei fiori tipici di questo periodo non è da meno. Quattro i lavandeti più visitati. La lavanda profuma tutto il territorio. In Veneto, i campi di lavanda si possono trovare in diverse località, tra cui Porto Tolle (Rovigo), Arquà Petrarca (Padova), Bovolenta (Padova) e Fiesso d'Artico (Venezia). In particolare, l’Oasi di Cà Mello’ a Porto Tolle ospita un vasto lavandeto, mentre a Bovolenta si trova il labirinto più grande d'Italia. Scopriamo alcune località specifiche con campi di lavanda in Veneto.

La ‘Lavanda Polesana’

Nascono nell’oasi di Valle Donzella sul Delta del Po. Qui è nata l’idea della proprietà tutta polesana. Un contesto posto nel pieno rispetto della natura. Tutto questo è l’Oasi di Cà Mello (Porto Tolle), detta appunto la ‘Lavanda Polesana’. Un vasto lavandeto con ingresso gratuito, dove è possibile passeggiare lungo il perimetro del campo.

Il lavandeto di Arquà Petrarca

Nel territorio comunale dove è viva la memoria del grande scrittore Francesco Petrarca, è presente un’area con oltre 100 varietà di lavande, tra cui quelle coltivate fin dal 1946. Ogni anno, nel mese di giugno, il lavandeto è ‘scoperto’ nelle domeniche di ‘porte aperte’. Un’occasione per godere dello spettacolo della fioritura, passeggiare tra i filari delle lavande fiorite e partecipare alle visite guidate. Uno spettacolo quello della fioritura che ogni anno si rinnova.

La ‘Lavanda del Brenta’

Un altro suggestivo lavandeto lo possiamo trovare nella provincia veneziana, precisamente nel Comune di Fiesso d’Artico. Un piccolo angolo di Provenza nel cuore della Riviera del Brenta, con ingresso gratuito. La ‘Lavanda del Brenta’ è un piccolo angolo di Provenza che prende vita in questo paesino di provincia, dove sono molte visite per apprezzare la fioritura.

Lo spettacolo del labirinto

Si trova a Bovolenta comune del padovano. Il labirinto di lavanda più grande d'Italia, con un itinerario narrativo ispirato alla Cattedrale di Chartres. Un’esperienza tra storia e sogni a contatto con la natura. Non si tratta di un labirinto tradizionale, dove ci sono diverse strade tra cui poter scegliere per raggiungere l’uscita, ma di un’unica via da percorrere che assume molteplici significati metaforici.