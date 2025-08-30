Dal generale Diaz al volo di D’Annunzio: viaggio sulla linea della Prima guerra mondiale

La stanza dove Armando Diaz firmò il Bollettino della Vittoria; l’hotel Orologio, chiuso da anni, un immenso parco, che accolse la mensa degli ufficiali. La villa e il castello, le porte che si aprirono a Vittorio Emanuele III che decise in quei momenti così drammatici di stare vicino al fronte, ai soldati. Ancora, San Pelagio, in provincia di Padova, che vide decollare sette curiosi aeroplani, a bordo c’era anche Gabriele D’Annunzio. Lanciarono su Vienna volantini con il tricolore. Uno di questi è affisso, in una cornice, nella camera 106. La camera dell’hotel Trieste e Victoria, ad Abano Terme, dove il tempo si è fermato. Ci sono la scrivania del generale e la specchiera originale dell’epoca. Nella stanza accanto, Badoglio. Il nome stesso dell’hotel, Trieste, che si arricchisce del trionfale Victoria. Perché così volle D’Annunzio.

Viaggio sulla linea della grande guerra, 1915-1918, Caporetto e Vittorio Veneto. Un turismo dal passato, dalle retrovie del fronte in questo percorso tra luoghi diventati simboli. Nel cuore del Veneto, Padova.

Capi di stato, primi ministri, nobili, divi del cinema oltre la porta girevole, un’altra epoca, lustrini e Belle Epoque, gli anni scintillanti del lusso europeo. L’hotel Trieste e Victoria, data di nascita 1912, Abano, diventa protagonista della grande storia. L’hotel ospita il Comando Supremo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, e nella camera 106 il 4 novembre 1918 il generale Armando Diaz firma il Bollettino della vittoria che chiude la Grande Guerra. Da qui partirono gli ordini che consentirono alle truppe italiane di cambiare le sorti di un conflitto che la disfatta di Caporetto sembrava condannare al fallimento.

Qui era di casa anche Gabriele d’Annunzio mentre progettava il volo su Vienna. Qui Diaz, coadiuvato da un giovanissimo Giovanni Gronchi, allora membro dell’ufficio stampa ma destinato a diventare Presidente della Repubblica, redasse il Bollettino della Vittoria. In ricordo di questo, d’Annunzio volle che il Trieste diventasse ‘Trieste & Victoria’. Seconda guerra mondiale, la storia si affaccia ancora. Diventò ospedale militare e ciò valse ad Abano lo status di ‘Città ospedaliera’. Il direttore dell’hotel Manuel Calamani apre le porte dell’ascensore, un’altra storia. Quello è il primo ascensore di Abano.

Villa Giusti è una villa veneta di Padova, sorge nella località Mandria. Un passo indietro. Il 3 novembre 1918, le autorità militari italiane e austriache vi firmarono l'armistizio che pose fine alla prima guerra, concluso dopo alcuni giorni di negoziati svolti nella vicina villa Molin. Vennero condotte le trattative fra le Commissioni d'Armistizio del Regno d'Italia e dell'Impero Austro-ungarico. Iniziarono nella mattinata del 1 novembre 1918 e si conclusero alle 15,20 del 3 novembre con la firma da parte dei membri delle due Commissioni. Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d'Italia, vi aveva risieduto dal novembre 1917 sino al gennaio 1918, quando il suo Comando Generale era in fase di trasferimento dal centro di Padova a Lispida ai piedi dei Colli Euganei, allo scopo di evitare alla popolazione della città i bombardamenti aerei (una mappa delle bombe cadute su Padova è esposta nella Sala nell'Armistizio).

Il Castello di Lispida. Durante la prima guerra mondiale ospita il quartier generale del re Vittorio Emanuele III. Il 25 gennaio del 1918 si insedia a Monselice. L’edificio prescelto, Villa Corinaldi, chiamato anche il Castello di Lispida, nel Parco dei Colli Euganei. Nelle convulse giornate del novembre del 1917, dopo Caporetto, il re si era trasferito a Padova, dapprima a Villa Altichiero, poi a Villa Giusti. Dopo che il 26 dicembre 1917 la zona a Sud di Padova venne bombardata dagli aeroplani austriaci, in prossimità di Villa Giusti, si decise di spostare a Monselice la residenza del re. Tra le ragioni per cui si optò per il Castello di Lispida vi era anche la vicinanza con Villa Emo, dove si sarebbero potute ospitare le delegazioni straniere in visita al sovrano che arrivavano alla stazione ferroviaria di Battaglia.

San Pelagio. Alle 9,15 del 9 agosto 1918 sul cielo di Vienna apparvero 7 aeroplani. Erano decollati poche ore prima, alle 5,15, dall’aeroporto di San Pelagio dove ora si trova il museo del volo che ospita uno degli aeroplani dell’impresa su Vienna. Erano partiti in 11, ma solo 7, dopo un viaggio pericoloso avrebbero raggiunto l’obiettivo. Si trattava della Squadriglia Serenissima. Al comando dell’impresa il maggiore D’Annunzio. Scesi a 800 metri iniziarono a lanciare sulla città i volantini. Come quello affisso all’Hotel Trieste e Victoria.