Il labirinto di lavanda più grande d’Italia è in Veneto

Padova, 11 marzo 2025 – Un’esperienza tra storia e sogni a contatto con la natura. Non si tratta di un labirinto tradizionale, dove ci sono diverse strade tra cui poter scegliere per raggiungere l’uscita, ma di un’unica via da percorrere che assume molteplici significati metaforici.

Nel territorio comunale di Bovolenta, nel padovano, spicca il labirinto di lavanda più grande d’Italia di Valentina Galesso, titolare dell’azienda ‘Va Oltre’, che s’ispira a quello del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres, cammino iniziatico dei Templari.

Con gli oli essenziali della pianta produce poi creme e lozioni per la cura di sé, e, immersi tra i profumi di lavanda, organizza corsi di yoga, meditazione e concentrazione oltre che esperienze formative di coaching.

La scelta di Valentina dalla moda al ‘ritorno’ in campagna

Il viaggio di Valentina Galesso comincia lontano dai campi verdi di Bovolenta, tra le luci scintillanti della moda.

Dopo una carriera brillante, sente il richiamo delle sue origini e decide di compiere una svolta audace. Ritorna alla terra. La sua visione porta con sé l'eleganza e l'audacia del suo passato nel mondo del glamour, intrecciando queste qualità con un profondo rispetto per l'agricoltura e la natura.

La tenuta ‘Va Oltre’ diventa il palcoscenico su cui Valentina realizza la sua visione. Qui, l'antico labirinto di lavanda, non è solo un tributo alla storia ma diventa simbolo di un viaggio sensoriale.

L'aroma avvolgente non svela solamente percorsi nascosti, ma guida anche verso una nuova consapevolezza ambientale, concretizzata nella linea di biocosmetici eco-responsabili.

Valentina Galesso, titolare dell’azienda ‘Va Oltre’

Il labirinto ‘luogo dei sogni’

Valentina Galesso, titolare di ‘Va Oltre’, è anche protagonista in Coldiretti, dove porta avanti le istanze delle imprenditrici nel mondo agricolo. “Il labirinto di lavanda più grande d’Italia, s’ispira a quello del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres, cammino iniziatico dei Templari. Questo labirinto serve per percorrere il proprio sogno di vita, oppure per sviluppare un talento, per raggiungere un obbiettivo sportivo, lavorativo, insomma è il luogo dei sogni. Sono la titolare di quest’azienda agricola da anni, fin da piccola ho sentito la necessità ed esigenza di tornare in quello che erano le mie origini. Il richiamo – prosegue Valentina Galesso – è stato il contatto con la natura, gli animali e la fattoria. Le persone vengono a ‘Va Oltre’ anche per praticare yoga, perché possono connettersi in questo modo con sé stessi attraverso questa pratica antica e che ci aiuta a vivere nel qui e ora”.