La nuova mostra di palazzo Roverella a Rovigo è dedicata al fotografo newyorkese Rodney Smith

Rovigo, 8 settembre 2025 - Palazzo Roverella ospita, per la prima volta in Italia, una grande mostra dedicata a Rodney Smith. Il noto fotografo newyorkese tra i più iconici del XX secolo.

Con oltre cento immagini, l’esposizione ripercorre l’intera carriera dell’autore, celebrando la sua raffinata combinazione di eleganza, rigore compositivo e humour surreale.

L’importante mostra, aperta al pubblico dal 4 ottobre fino al primo febbraio 2026, è stata promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con diChroma photography, il Comune di Rovigo e l'Accademia dei Concordi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, e prodotta da Silvana Editoriale.

Cosa vedere alla mostra di Rodney Smith

Le sue fotografie evocano mondi sospesi tra realtà e sogno, in cui i riferimenti alla pittura di Magritte e al cinema di Hitchcock e Wes Anderson arricchiscono una poetica visiva unica, fatta di armonia formale e narrazione simbolica.

Il percorso espositivo a Palazzo Roverella, suddiviso in sei sezioni conduce il visitatore lungo scenari sospesi, ricchi di grazia e mistero, accompagnandolo, attraverso un dialogo costruito su emozione e stupore, alla scoperta di un autore che ha saputo trasformare l’ordinario in straordinario.

Orari e info sulla mostra

La mostra, come detto, sarà visitabile dal 4 ottobre fino al primo febbraio 2026, per informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 orari di apertura. Sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20, l’ultimo accesso un’ora prima della chiusura della mostra. I contatti sono 0425460093 e mail all’indirizzo info@palazzoroverella.com.