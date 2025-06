Giugno Antoniano 2025, ecco tutti gli eventi a Padova

5 giugno 2025 – Partirà la sera di venerdì 6 e si concluderà domenica 9 giugno, con la tanto attesa conferenza di don Luigi Maria Epicoco, il weekend del “Giugno Antoniano 2025” organizzato dal comune di Camposampietro (Padova) insieme a numerosi sostenitori del territorio.

Venerdì 6 giugno

La serata organizzata dall’Associazione Palio Arcella inizierà alle ore 20,45 con il concerto “Rosso di sera - La voce del Creato” che avrà luogo nel cortile di palazzo Moroni per omaggiare gli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Francesco. In caso di maltempo lo svolgimento dell’evento si sposterà a palazzo della Ragione. L’ingresso è gratuito ma serve la prenotazione (mail: palio.arcella@libero.it.)

Sabato 7 giugno

Questa giornata inizierà all’Istituto teologico S. Antonio Dottore a Padova in via San Massimo, 25 (parcheggio con accesso da via Santa Eufemia, 13) dalle ore 9,30 alle ore 13. Qui il “Messaggero di Sant’Antonio” promuoverà un incontro con a tema le migrazioni a 360°, cui seguirà un corso di formazione rivolto ai giornalisti. A moderare, lo stesso direttore Massimiliano Patassini inseme a: padre Giulio Albanese (giornalista e fondatore di Misna), Mariapia Valediano (scrittrice, filosofa e teologa), Paola Baretta (fondatrice della Carta di Roma) e Luciano Scalettari (giornalista e fondatore della Ong “ResQ-People saving people”). In questo caso per ottenere i crediti formativi è necessario iscriversi qui.

Il secondo evento della giornata sarà alle 10: una visita guidata dagli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Newton Pertini “Sulle strade del Santo”, con partenza dall’Oratorio del Noce, Camposampietro. Porterà con letture e approfondimenti alla scoperta della cittadina di origini medioevali. L’evento è libero e aperto a tutti.

Per la sera è previsto un concerto di musica corale “Cantando la Speranza” alle ore 20,45 al Santuario di S. Antonio d’Arcella a Padova. Le corali che si esibiranno sono: il Coro Alpini Monte Arcella, il Coro parrocchiale San Bellino, il Coro “Note in Armonia” e la Corale Sant’Antonio d’Arcella.

Lunedì 9 giugno

Lunedì il tanto atteso l’incontro con don Luigi Maria Epicoco, che ogni anno riempie la Basilica di Sant’Antonio. Alle ore 20,45, organizzato dalle Edizioni Messaggero Padova, don Luigi racconterà della figura di san Kolbe nella conferenza: “Massimiliano Maria Kolbe: una luce nell'abisso”.

Informazioni Utili

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti, ad eccezione di quelli specificati. Per ulteriori informazioni il loro numero: 049-8225652 e la loro mail: infobasilica@santantonio.org.