A che punto è la fioritura della lavanda nel labirinto più grande d'Italia

Bovolenta (Padova), 3 giugno 2025 - Ogni giorno che passa quell’onda viola si allarga, riempie l’aria di profumo. Non c’è bisogno di fare le valigie, di staccare un biglietto per la Provenza. Perché la Provenza è dietro l’angolo, a Bovolenta, comune in provincia di Padova. E’ scattato il conto alla rovescia per la fioritura nel labirinto di lavanda più grande d’Italia. Si ispira a quello del pavimento della cattedrale di Notre Dame des Chartres, cammino iniziatico dei Templari. L’idea porta la firma di Valentina Galesso, titolare dell’azienda ‘Va Oltre’.