Giornata delle Ville Venete 2024, otto itinerari da scoprire: ecco cosa vedere

Un weekend tra arte e cultura, due giorni di immersione nella bellezza delle Ville venete e friulane, veri e propri gioielli architettonici che compongono un patrimonio unico al mondo. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, torna con la terza edizione la ‘Giornata delle Ville Venete’.

Sarà un’occasione per scoprire le oltre 4mila ville che costellano il territorio – 4.250 edifici, di cui 3.820 in Veneto e 430 in Friuli Venezia Giulia – dai percorsi sulle orme di Palladio ai maestosi edifici che si trovano lungo il fiume Brenta e sui Colli Berici, dal Terraglio al Veronese, fino alle estreme propaggini del Friuli.

“È un’iniziativa di grande rilevanza per la valorizzazione e la promozione di uno dei patrimoni culturali più preziosi del Veneto e dell’Italia intera, scenari di bellezza unici al mondo che sono memoria dell’identità agraria e sociale del nostro passato”, dice l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari.

“La Villa Veneta è Venezia in terraferma. Fenomeno unico al mondo, che il mondo ci invidia e ci copia. E che merita di essere valorizzato così come vissuto. Ecco che la Giornata serve allora a far conoscere al visitatore la Villa Veneta, e anche a collocarla all’interno di una storia più grande: quella della Civiltà di Villa”, spiega Isabella Collalto de Croÿ, presidente dell’Associazione per le Ville Venete.

L’evento, realizzato dall’Associazione per le Ville Venete, punta a far conoscere i tanti aspetti della Villa Veneta attraverso otto diversi itinerari proposti al grande pubblico. Il programma completo – con le ville venete e friulane che aderiscono al progetto, organizzate per regione e per provincia – è consultabile sul sito della Giornata.