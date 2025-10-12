Tiramisù World Cup a Treviso, trionfo veneto con 2 campionesse: ecco la ricetta più creativa

Treviso, 12 ottobre 2025 – Il tiramisù più buono del mondo? E’ una questione tutta veneta. Sono infatti due donne venete che si sono aggiudicate la Tiramisù World Cup 2025, la sfida più golosa dell’anno giunta alla nona edizione che si è svolta questo fine settimana a Treviso in piazza Borsa.

Le vincitrici

Barbara Tosato, 56 anni, di Mestre (Venezia) ha trionfato per la ricetta originale, spuntandola in finale con Daniele Giovinazzo da Aosta e Monia Salvadori di Spresiano. Mentre per la ricetta creativa sul posto più alto del podio c’è la 54enne Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso), che, con la sua composizione con crema al caramello salato e composta di albicocche, ha avuto la meglio su Manuel Coletti da Vazzola (pesche sciroppate, noci e cioccolato fondente) e Paolo Silvegni di Rimini (fava di Tonka e cannella). Quest’’ultimo però si è aggiudicato il premio de La Cucina Italiana, media partner della TWC 2025.

Le dediche delle due campionesse

Scappa una lacrima all’alzare della coppa che le consacra come nuove campionesse della Twc. “Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi è stata accanto e che ha assistito alle gare - ha detto Barbara Tosato, tecnico sanitario di radio-terapia medica - . Tanta costanza e tanto lavoro alla base del risultato. E anche accettare le critiche”. Daniela De Biasio, operaia in agriturismo, emozionata racconta: "Il segreto è stato il bilanciamento degli ingredienti e la stabilità della crema. Grazie ai miei cari che mi hanno accompagnato”.

Tutti in fila per i tiramisù vincitori delle passate edizioni

“Il tiramisù è divenuto motivo di ‘pellegrinaggio’ a Treviso per quelle tante persone che non solo dall’Italia, ma anche da tutto il mondo, arrivano in città - racconta l’organizzatore Francesco Redi - . Intorno a questo dolce si incontrano persone e culture, si stringono amicizie e si creano opportunità. Ripartiamo già da domani per quella che sarà la decima edizione della TWC, piena di entusiasmo e sorprese, come sempre”. Sull’altro fronte, quello della Loggia dei Cavalieri, dove si potevano trovare i Tiramisù dei Campioni delle passate edizioni della TWC, file lunghissime di golosi hanno animato le strade del centro per poter assaggiare le ricette che hanno conquistato il titolo nelle passate edizioni. Quasi quindicimila le porzioni servite, con creazioni come lo “spritizamisù”, quello al caramello salato e ancora quello al croccante di arachidi, marmellata di arance e liquirizia.