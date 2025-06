Tra ville e giardini 2025 a Rovigo: il programma e gli artisti

Rovigo, 24 giugno 2025 – Punta sul volto sognante del Polesine, che si nutre di terra e di cielo, questa nuova 26ma edizione di Tra ville e giardini 2025. Una rassegna di spettacolo dal vivo della Provincia di Rovigo, organizzata con Regione del Veneto in ambito Reteventi, col contributo di Fondazione Cariparo e l’indispensabile logistica di Ente Rovigo Festival, e la direzione artistica del coreografo Claudio Ronda.

Un aspetto georgico, di campagne assolate dove occhieggiano campanili e pinnacoli, spuntano giardini fascinosi, si schiudono piazze deserte ed il tempo si ferma per una sera e l’arte entra prepotentemente con i suoi sogni ed i suoi perché, trasformando gradinate e sagrati in palcoscenici estivi.

La presentazione

In una sala consiliare gremita, al Palazzo della Provincia di Rovigo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 26ma edizione di ‘Tra ville e giardini 2025, Itinerario di musica teatro e circo nelle ville e piazze del Polesine’. Tutte presenti le rappresentanze dei 15 Comuni della rete organizzativa, tanti sindaci ed assessori alla cultura, ma anche tanti cittadini comuni.

I comuni coinvolti dalla rassegna

Lo spirito di Tra ville e giardini, di proporre arte e cultura di elevato spessore artistico a prezzi popolari, viene rispettato anche in questa edizione, richiamando spettatori da tutto il Veneto ed anche fuori. Parimenti la formula itinerante, che ha fatto scuola in regione, e che mira a valorizzare i luoghi storico-paesaggistici polesani.

Saranno 15 le location toccate dalla rassegna 2025, dal 6 luglio al 22 agosto, nei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Ceneselli, Corbola, Crespino, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, San Bellino. Tutte le amministrazioni sostengono e contribuiscono orgogliosamente alla rassegna, che ha assunto un aspetto identitario, differenziando l’estate polesana dalla stragrande maggioranza delle proposte di spettacolo estive. Grandi eventi arrivano in Comuni anche piccoli, contribuendo alla conoscenza dei luoghi, poiché anche in questa edizione sono collegati a visite guidate organizzate.

Tanti gli artisti attesi

Il cartellone artistico 2025 che sottotitola: “Itinerario di musica, teatro e circo nelle ville e nelle piazze del Polesine”, offre una varietà di proposte musicali contemporanee (Malika Ayane, Paola Turci, Bill Evans), giovani promesse (Anna Castiglia), performance teatrali (Gabriella Greison, Mario Perrotta, Alessio Vassallo) ed il ritorno delle arti circensi (Mosaico errante). In via di definizione la serata finale, che è saltata per annullamento degli artisti ingaggiati, i Santi Francesi.

Le dichiarazioni ufficiali

“Buon Tra ville e giardini per la 26ma volta!” – ha augurato il presidente della Provincia Enrico Ferrarese. – Questa avventura continua e si rinnova sempre nel segno della qualità della proposta artistica – ha continuato – e nella capacità di portare spettatori anche da fuori provincia nei luoghi che parlano di noi, che parlano del Polesine, così che la nostra terra può far conoscere i luoghi magici che fanno da palcoscenico alle esibizioni altrettanto magiche”.

Quindi ha letto il messaggio di augurio giunto dal presidente regionale Luca Zaia. “Questo progetto è un lavoro di squadra – ha sottolineato la consigliera provinciale alla cultura Lucia Ghiotti - e la conferenza stampa è solo la punta dell’iceberg che rappresenta tanti mesi di concertazione con gli amministratori comunali e con il nostro ufficio provinciale cultura. – Ed ha aggiunto - Una parola per l’immagine della locandina di quest’anno: un tipico paesaggio agricolo polesano che suggerisce un senso di serenità, di turismo lento, serate caldissime da trascorrere in tranquillità in una delle 15 location messe a disposizione”.

Andreina Milàn per la Fondazione Cariparo. “In questi anni il Polesine è passato da un’immagine semplicemente agricola, ad un’immagine di agricoltura che è cultura, che reagisce al piagnisteo portando bellezza, cultura e intelligenza”. Quindi sul ruolo della Fondazione Cariparo: “La Fondazione è fatta di persone che fanno parte della comunità e che vogliono essere al fianco delle amministrazioni quando lavorano insieme”. Infine, al direttore artistico Claudio Ronda, l’illustrazione del cartellone artistico. “Un programma molto ricco e diversificato che dà il senso dei progetti artistici più interessanti che circuitano in estate nel territorio nazionale”. “Uno dei possibili filoni in cui calare gli spettacoli di Tra ville e giardini – ha concluso – è quello delle donne, del ristabilire un equilibrio tra maschile e femminile nella società, nella storia dell’arte, nella scienza e nel mondo della musica. Si apre con Malika Ayane, una delle protagoniste del cantautorato al femminile, poi Paola Turci con Gino Castaldo, con il progetto La rivoluzione delle donne; si continua con Jacopo Veneziani che parla di artiste dimenticate dalla storia dell’arte e Gabriella Greison che ricorda Leona Woods, la scienziata che partecipò al progetto Manhattan sull’atomica, fino alla giovane cantautrice Anna Castiglia”.

Dove prendere i biglietti e informazioni utili

Apertura al pubblico dell’area di spettacolo alle 20.45 e apertura spettacoli alle 21.30. I biglietti sono acquistabili online su www.diyticket.it o direttamente la sera di spettacolo in biglietteria, fino ad esaurimento posti, a partire dalle 20. Posto unico numerato intero euro 10, ridotto per under 18 e over 65, euro 8. Bambini fino a 12 anni compiuti, ingresso gratuito. Concerto di apertura 6 luglio di Malika Ayane, Rovigo, Giardini Due Torri, Piazza Giacomo Matteotti, posto unico numerato intero euro 15, ridotto per under 18 e over 65, euro 12. Bambini fino a 12 anni compiuti, ingresso gratuito. Info Ente Rovigo Festival dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Ente Rovigo Festival – Viale Porta Adige, 45 – Rovigo tel.0425/691288 - 3513732657 - 3298369238 info@enterovigofestival.it www.enterovigofestival.it

Il programma completo

Nel mese di luglio si parte il 6 a Rovigo, Giardini Due Torri, Piazza Giacomo Matteotti Malika Ayane in concerto, il 10 a Badia Polesine, Giardino dell’Abate Gino Castaldo e Paola Turci in ‘la rivoluzione delle donne’, il 13 a Ceneselli, Arena Don Arrigo Ragazzi Gabriella Greison ‘La donna della bomba atomica’, il 16 a Corbola, Piazza Chiesa Mario Perrotta ‘nel blu, avere tra le braccia tanta felicità’. Poi il 21 a Canda, Residenza Le Campagnole Fabio Genovesi ‘tutti primi sul traguardo del mio cuore’, il 23 a San Bellino, Giardino di Palazzo Tomanin Jacopo Veneziani ‘perfette sconosciute’, il 25 a Frassinelle, Piazza del Popolo Giuseppe Scoditti ‘1e95’. Il 28 a Polesella, Giardino di Villa Morosini Bill Evans and the Vansband Allstars, si chiude il 30 a Lendinara, Giardino di Villa Dolfin-Marchiori Neri Marcorè ‘Duo di tutto’. Nel mese di agosto il 3 ad Occhiobello, Parco della rotta del Po Anna Castiglia Mi piace tour, il 7 a Crespino, Piazza Fetonte Mosaico Errante ‘Sawa Sawa’, il 10 a Ficarolo, Giardino di Villa Schiatti – Giglioli Angelo Pisani ‘Habemus Papà’. Gli ultimi tre spettacoli il 12 ad Ariano nel Polesine, S.ta Maria in Punta, Chiesa del Traghetto Alessio Vassallo ‘l’odore delle mandorle amare’, il 19 ad Adria, Giardini Zen i solisti dell’orchestra sinfonica ‘Terre Verdiane’ con la partecipazione straordinaria del soprano Renata Campanella ‘omaggio a Morricone’, l’ultimo appuntamento della rassegna il 22 agosto a Fratta Polesine, Giardino di Villa Badoer è ancora in fase di definizione. Mario Tosatti