10eLotto, gioca 3 euro e ne vince 100mila

Venezia, 31 marzo 2025 – La dea bendata ‘bacia’ i veneti. Le estrazioni dell’ultimo fine settimana del 10eLotto hanno portato diverse vincite in Veneto, con Venezia particolarmente premiata. La vincita più alta dei concorsi è infatti stata realizzata a Venezia, dove a fronte di una puntata di 3 euro, è stato centrato un ‘8’ da 100.000 euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Sempre a Venezia sono state centrate due vincite da 8.000 euro l’una grazie ad un ‘2’ e un ‘3’ nella modalità Istantanea. Infine, a Massanzago, in provincia di Padova, sono stati vinti 6.750 euro. Il Lotto ha premiato anche Legnago, in provincia di Verona, con un terno da 13.500 euro sulla ruota di Venezia, a fronte di una puntata di 3 euro.

Le più ‘note’ vincite in Veneto

Tra i tanti fortunati degli ultimi anni, alcuni sono state quelle importanti. Su tutte quella del dicembre 2022, dove un fortunato ha centrato un "5+1" da 1.146.915,35 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Selvazzano Dentro (Padova) nel punto vendita Sisal Tabaccheria Peruzzo. Nel novembre 2023, invece, centrato il 6 vincente al Superenalotto realizzato a Rovigo alla tabaccheria ‘tabacchi di Fornasiero Giampietro riv.N.56’ situato in viale Tre Martiri 23, dove è stata vinta una somma di 85.100.000 euro.

Le vincite non riscosse

Tra le curiosità nelle scorse settimane si è avuto un appello ‘singolare’ che coinvolge anche diversi comuni del Veneto. Ci sono state delel vincite non ancora riscattate. A comunicare tutto questo era stata la Sisal, che gestisce i giochi a premi. Si tratta di sette veneti partecipanti all'iniziativa speciale ‘regala un sogno’, promossa da SuperEnalotto SuperStar, con cui sono stati assegnati mille premi da 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni nell'arco di quattro concorsi speciali consecutivi, dal 17 al 21 dicembre.