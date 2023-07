A4 tra Padova e Venezia, due incidenti e chilometri di coda: inizio da incubo per l’esodo dei vacanzieri veneti

Venezia, 29 luglio 2023 – Inizia nel peggiore dei modi in Veneto l’esodo dei vacanzieri di fine luglio con due incidenti che questa mattina hanno interessato l’autostrada A4 tra Padova e Venezia, creando subito rallentamenti in una giornata con previsioni di traffico sostenuto. Lo riferisce Concessioni autostradali venete, Cav spa.

Incidente vicino a Padova Est

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 10 a Vigonza (Padova), tra Padova Est e il bivio con la A57 a Dolo (Venezia), coinvolgendo più vetture e con nessun ferito. Il dispositivo messo in campo da Cav per queste giornate di esodo ha permesso di liberare la carreggiata in poco tempo, con l'intervento rapido di Polstrada, ausiliari della viabilità e mezzi di soccorso meccanico già dislocati lungo la rete. Nel frattempo, si sono formati 5 chilometri di coda che hanno raggiunto Padova Ovest, in competenza Brescia- Padova, poi in via di smaltimento.

Incidente sul Passante di Mestre

Prima delle 11.30, un secondo incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda sulla stessa carreggiata est, sul Passante di Mestre: coinvolta un'unica vettura, finita contro le barriere di sicurezza tra gli svincoli di Spinea e Martellago-Scorzè. Ferito il conducente, preso in carico dai sanitari del 118. Il traffico in direzione di Trieste rimane intenso in tutte le competenze. Domani e lunedì mattina previsto bollino giallo per i primi rientri in direzione Milano