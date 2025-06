Accoltellato al petto: grave 16enne

Vicenza, 8 giugno 2025 – Ipotesi tentata rapina finita nel sangue: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse un suo coetaneo, per motivi ancora da chiarire. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di una tentata rapina finita nel sangue, ma non si escludono altre piste.

Per avere un quadro più preciso potrebbero essere utili le dichiarazioni del ferito, residente in città, quando sarà in grado di rispondere alle domande. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti; la zona dove è avvenuto il fatto, via Cattaneo, è densamente abitata e frequentata anche perché dotata di un grande parcheggio. Dopo le chiamate nel luogo del fatto è arrivata un'ambulanza del Suem 118, i cui medici hanno prestato al giovane le prime cure sul posto per poi trasportarlo nel nosocomio cittadino.