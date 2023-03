Adriano Gagliardi, operatore turistico, muore in aeroporto a Berlino. Zaia: "Addolorato"

Adriano Gagliardi l'operatore turistico di Malcesine morto a Berlino

Veneto, 11 marzo 2023 - "Ho appreso poco fa, con dispiacere, la notizia della morte di Adriano Gagliardi, durante il rientro dall'ITB di Berlino, la Fiera internazionale del turismo dove stava partecipando come espositore presso lo stand della Regione Veneto: l'avevo incontrato proprio il giorno stesso nella mia visita agli operatori veneti presenti in fiera. La notizia giunta oggi, mi addolora". Lo afferma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Adriano Gagliardi era titolare di un'agenzia di viaggi a Malcesine, in provincia di Verona. Aveva sempre partecipato alle manifestazioni regionali e agli eventi promozionali ospitati dallo stand della Regione Veneto all'estero.

Il malore fatale all’aeroporto di Berlino

Era rimasto anche in quest'occasione fino alla chiusura dell'ITB di Berlino, giovedì sera, per poi dirigersi in aeroporto per rientrare in Italia. Proprio nello scalo tedesco il malore risultato fatale. "Una gran bella persona, che ha sempre dimostrato grande professionalità, dedizione e correttezza, rispondendo con gentilezza a tutte le richieste organizzative dei nostri funzionari - ha scritto l'assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner, in un posto sui social -. Un pensiero per te e un abbraccio alla tua splendida famiglia, tua moglie e le tue figlie Isabella e Francesca che spesso ti accompagnavano in fiera".

"Adriano assieme a tutti gli operatori turistici del Veneto rappresenta una grande famiglia - aggiunge Caner -. Sono loro la forza della nostra destinazione che da sempre si contraddistingue per l'accoglienza. Adriano ha trasmesso questi valori alle figlie, che con lui gestiscono l'attività a Malcesine. A loro e alla moglie rivolgo il mio pensiero al quale si aggiunge il cordoglio delle donne e degli uomini del mondo del turismo del Veneto".