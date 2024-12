Vicenza: lavoratori in nero in un albergo. Sanzioni e sospensione dell’attività

Vicenza, 06 dicembre 2024 – Un altro colpo al lavoro irregolare nelle strutture ricettive. Si tratta di quanto scoperto dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi. Al termine di alcuni interventi, mirati a verificare il corretto impiego di manodopera da parte di imprese operanti sul territorio altopianese. In particolare, l’attenzione dei finanzieri asiaghesi è stata rivolta al settore alberghiero e della ristorazione.

Nel dettaglio sono stati identificati due lavoratori impiegati in ‘nero’, intenti a prestare la propria attività lavorativa all’interno dei locali commerciali. Le Fiamme Gialle Asiaghesi al temine dei controlli hanno provveduto a formalizzare sanzioni per complessivi 5.850 euro e a seguito di proposta inviata all’ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale di una struttura alberghiera, fino a definizione degli adempimenti previsti per la regolarizzazione di tale posizione.