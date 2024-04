Alfieri della Repubblica 2024, chi sono i quattro giovani veneti premiati. Quirinale: “Esempi di solidarietà”

Roma, 27 aprile 2024 – Quattro giovanissimi veneti premiati oggi da Mattarella: sono i nuovi Alfieri della Repubblica. Storie diverse, ma tutte contraddistinte da un unico ‘marchio di fabbrica’: la voglia di aiutare gli altri. Il più giovane ha solo 14 anni ed è il veronese Matteo Ridolfi, un piccolo eroe che ha salvato la vita a un uomo imitando una serie tv. Poi ci sono due vicentini, la 15enne Fatima Sadkaoui e 18enne Filippo Mutta, e il padovano Damiano Toniolo, scrittore in erba non ancora 16enne.

Esempi di volontariato e cittadinanza attiva, “ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per la scrittura o per le scienze in un ponte per ridurre le disuguaglianze”, spiegano dal Quirinale, dove oggi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati al merito. Ecco chi sono i quattro Alfieri del Veneto.

“I casi scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea”, spiegano dal Quirinale. Segno che, nonostante i pregiudizi e gli stereotipi che spesso ‘soffocano’ la creatività dei giovani, i ragazzi di oggi hanno molto da insegnare. E soprattutto tantissimo da dare.

“Azioni e sentimenti da incoraggiare – continuano dalla presidenza – per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell'importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali”.

Classe 2010, Matteo Ridolfi è il più piccolo degli Alfieri veneti e, nonostante abbia solo 14 anni, è già diventato un eroe. Il presidente Mattarella lo ha voluto tra i 29 ragazzi premiati oggi per la sua storia di altruismo e coraggio.

Un giorno mentre andava in bicicletta verso il campo da calcio del suo paese – vive a Colognola ai Colli, in provincia di Verona – si è imbattuto in una scena piena di disperazione: un uomo, un pensionato di 65 anni, era caduto in terra a causa di un infarto. La moglie, al suo fianco e in preda al panico, attendeva l'arrivo dell'ambulanza.

Matteo, con grande risolutezza e ricordando una scena vista in una nota serie televisiva, ha deciso di intervenire. Nel praticare il massaggio cardiaco, che ha salvato la vita all'uomo, è stato aiutato da un operatore al telefono. Ma il più grande merito di Matteo è aver ricordato a tutti l'importanza di aiutare chi si trova in condizione di bisogno.

“Un’azione coraggiosa, che si fonda su un valore di solidarietà, sull’importanza cioè di non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno è in difficoltà”, si legge nella motivazione del Quirinale.

Ha appena compiuto 15 anni Fatima Sadkaoui ed è già un esempio di integrazione e solidarietà. Residente a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, Fatima è una ragazza di origini tunisine, nata in Italia, da sempre particolarmente sensibile alle difficoltà che incontrano altri ragazzi di famiglie emigrate.

La sua esperienza personale l'ha spinta ad aiutare un compagno di scuola arrivato lo scorso anno dal Senegal, condividendo con lui i testi utilizzati per imparare la lingua italiana e traducendo in francese, lingua veicolare del compagno, quanto richiesto dagli insegnanti. La sua spontanea attività di mediatrice culturale ha favorito la progressiva integrazione del compagno all'interno della classe.

Nato il 22 aprile del 2006, Filippo Mutta vive a Marano Vicentino. È stato premiato per aver “saputo coniugare passione per la scienza e alto senso civico, realizzando un sistema operativo che offre maggiore difesa da attacchi informatici e ponendolo gratuitamente a disposizione della collettività”, spiega nelle motivazioni il Quirinale.

Benché molto giovane, il 18enne si è già distinto nella ricerca tecnologica. Ha realizzato infatti un nuovo sistema operativo, denominato MicroKosm, con cui è riuscito a portare l'Italia sul podio in un concorso europeo. Si tratta di un software che funziona su vari dispositivi, dai cellulari ai computer, garantendo maggiore sicurezza in presenza di attacchi informatici.

Filippo ha deciso di condividere gratuitamente la propria realizzazione, affinché privati e aziende possano utilizzare i loro dispositivi in maniera più efficiente.

È padovano il 15enne Damiano Toniolo, orgoglio per la comunità di Villa del Conte. Il nuovo Alfiere della Repubblica ha scritto un libro durante il lockdown, devolvendo il ricavato della vendita in beneficenza.

Costretto dalla pandemia a rimanere in casa per un lungo periodo di isolamento, Damiano ha impiegato il suo tempo per scrivere un libro autobiografico in cui racconta la sua immensa passione per le galline: dalla prima gallina vinta a una pesca paesana alla realizzazione della sua piccola fattoria.

Con generosità, ha poi deciso di devolvere tutto il ricavato della vendita del libro nell'acquisto di quattro automobili elettriche in minuatura, che sono state donate alle pediatrie degli ospedali di Cittadella e di Camposampiero, in provincia di Padova. Le macchine vengono guidate dai piccoli pazienti pediatrici per spostarsi lungo le corsie e andare in altri reparti per fare esami particolari, così da rendere meno triste il ricovero in ospedale.