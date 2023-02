Alfieri della Repubblica, in Veneto sono 5 e si sono distinti per solidarietà, fair play e nel soccorso

Nuovi Alfieri della Repubblica

Veneto, 4 febbraio 2022 - Tra i 30 Alfieri della Repubblica, 16 ragazzi e e 14 ragazze, nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che saranno ricevuti dal Capo dello Stato al Quirinale il prossimo 24 febbraio, alle 11.30, per la consegna degli attestati d'onore, figurano 5 giovani veneti, 3 femmine e due maschi. Ben 3 arrivano dalla provincia di Padova. Si tratta di Diletta Lago di Cittadella, Giulia Martinello di San Pietro in Gu, Tommaso Zotti di Campo San Marti, tutti in provincia di Padova, Ettore Prà di Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona, Maddalena Da Rozze di Sedico, in provincia di Belluno». Quirinale: "Solidarietà per la pace" Zaia: "Orgogliosi di voi" Giulia Martinello, dall’aeronautica militare al volontariato in Bosnia Diletta Lago, scrittrice esordiente con amica disabile Tommaso Zotti salva autista scuolabus e compagni Ettore Prà, campione di fair play Maddalena Da Rozze, salva la mamma malata Quirinale: "Solidarietà per la pace" La solidarietà per la pace è il tema prevalente che ha ispirato nel 2022 la scelta dei giovani Alfieri. La selezione tra tanti meritevoli, spiega una nota del Quirinale, "è stata orientata a valorizzare...