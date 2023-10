Allarme bomba al tribunale di Treviso: evacuato il palazzo. Ecco cosa è successo

Treviso, 24 ottobre 2023 – Allarme bomba al tribunale di Treviso, evacuato l’intero palazzo di giustizia. Avvocati, giudici e imputati hanno lasciato le aule dove erano in corso le udienze, mentre i dipendenti si sono precipitati fuori dagli uffici.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina, martedì 24 ottobre, e subito è stato attivato il piano di emergenza. È stata una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo nel palazzo a dare il via allo stato di allerta.

Allarme bomba al tribunale di Treviso

Artificieri al lavoro: ecco dove

Subito sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della Digos. Il perimetro dell'edificio è stato circoscritto da un cordone di sicurezza: nessuno può accedere alla zona di via Verdi.

Gli artificieri stanno cercando in ogni angolo del palazzo l’eventuale ordigno. Dai primi accertamenti condotti da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, al momento non sarebbero statoi individuati elementi sospetti, ma i controlli sono tuttora in corso.