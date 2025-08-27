Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pipe crackAllerta temporaliSequestro auto di lussoNas nel ristoranteDivieto di balneazioneSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaAllarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus
27 ago 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Veneto
  3. Cronaca
  4. Allarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus

Allarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus

La donna è deceduta dopo 24 ore di ricovero, abitava in provincia di Rovigo e soffriva di patologie pregresse

Allarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus
Per approfondire:

Rovigo, 27 agosto 2025 – Si tratta della prima vittima per West Nile in Veneto. Il suo nome Adriana Meneghelli, 81 anni, risiedeva nel Comune di Castelmassa in provincia di Rovigo. A quanto si apprende la donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici.

Crescono malattie da zanzare, in Italia record West Nile
Una trappola per zanzare che serve a monitorare la presenza di insetti positivi a virus come il West Nile

Nei giorni scorsi era stata ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in quanto colpita dal virus West Nile, nella sua forma più grave. Il decesso è avvenuto nell’arco delle 24 ore dopo il ricovero. L’ultimo saluto a Adriana Meneghelli è stato celebrato nella giornata del 26 agosto a Castelmassa.

Approfondisci:

Unità di crisi per la Chikungunya: "Tempi lunghi per debellarla. Ma il ’metodo Carpi’ è un modello"

Unità di crisi per la Chikungunya: "Tempi lunghi per debellarla. Ma il ’metodo Carpi’ è un modello"

I controlli nel territorio di Castelmassa

In relazione al caso di infezione e decesso da virus ‘West Nile’, il Comune di Castelmassa in una nota ha informato la cittadinanza che: “l’ULSS 5 Polesana, a seguito delle attività di sorveglianza e monitoraggio ambientale previste dai protocolli sanitari, non ha riscontrato la presenza di focolai larvali infetti a Castelmassa. Si sottolinea inoltre che l’attività di prevenzione relativa ai trattamenti larvicidi nei tombini e nei fossati delle aree pubbliche è garantita dal Comune di Castelmassa attraverso interventi calendarizzati e predisposti attraverso ditta specializzata. Il Comune continuerà a collaborare con l’ULSS 5 e con gli enti competenti, mantenendo costante attenzione sull’evoluzione della situazione e garantendo un’informazione puntuale alla popolazione”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

West Nilesalute