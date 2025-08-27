Allarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus

Rovigo, 27 agosto 2025 – Si tratta della prima vittima per West Nile in Veneto. Il suo nome Adriana Meneghelli, 81 anni, risiedeva nel Comune di Castelmassa in provincia di Rovigo. A quanto si apprende la donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici.

Una trappola per zanzare che serve a monitorare la presenza di insetti positivi a virus come il West Nile

Nei giorni scorsi era stata ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in quanto colpita dal virus West Nile, nella sua forma più grave. Il decesso è avvenuto nell’arco delle 24 ore dopo il ricovero. L’ultimo saluto a Adriana Meneghelli è stato celebrato nella giornata del 26 agosto a Castelmassa.

I controlli nel territorio di Castelmassa

In relazione al caso di infezione e decesso da virus ‘West Nile’, il Comune di Castelmassa in una nota ha informato la cittadinanza che: “l’ULSS 5 Polesana, a seguito delle attività di sorveglianza e monitoraggio ambientale previste dai protocolli sanitari, non ha riscontrato la presenza di focolai larvali infetti a Castelmassa. Si sottolinea inoltre che l’attività di prevenzione relativa ai trattamenti larvicidi nei tombini e nei fossati delle aree pubbliche è garantita dal Comune di Castelmassa attraverso interventi calendarizzati e predisposti attraverso ditta specializzata. Il Comune continuerà a collaborare con l’ULSS 5 e con gli enti competenti, mantenendo costante attenzione sull’evoluzione della situazione e garantendo un’informazione puntuale alla popolazione”.