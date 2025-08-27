Allarme West Nile: muore a 81 anni dopo essere stata colpita dal virus

Rovigo, 27 agosto 2025 – Si tratta della prima vittima per West Nile in Veneto. Il suo nome Adriana Meneghelli, 81 anni, risiedeva nel Comune di Castelmassa in provincia di Rovigo. A quanto si apprende la donna soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi ha accusato febbre alta e sintomi neurologici.
Nei giorni scorsi era stata ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in quanto colpita dal virus West Nile, nella sua forma più grave. Il decesso è avvenuto nell’arco delle 24 ore dopo il ricovero. L’ultimo saluto a Adriana Meneghelli è stato celebrato nella giornata del 26 agosto a Castelmassa.
I controlli nel territorio di Castelmassa
In relazione al caso di infezione e decesso da virus ‘West Nile’, il Comune di Castelmassa in una nota ha informato la cittadinanza che: “l’ULSS 5 Polesana, a seguito delle attività di sorveglianza e monitoraggio ambientale previste dai protocolli sanitari, non ha riscontrato la presenza di focolai larvali infetti a Castelmassa. Si sottolinea inoltre che l’attività di prevenzione relativa ai trattamenti larvicidi nei tombini e nei fossati delle aree pubbliche è garantita dal Comune di Castelmassa attraverso interventi calendarizzati e predisposti attraverso ditta specializzata. Il Comune continuerà a collaborare con l’ULSS 5 e con gli enti competenti, mantenendo costante attenzione sull’evoluzione della situazione e garantendo un’informazione puntuale alla popolazione”.