Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Museo Laura PausiniTemporali in arrivoVacanze settembreMorto in stradaCremonini e ValentinoSpiaggia vietata bimbi
Acquista il giornale
CronacaAllerta meteo arancione in Veneto: quali sono le zone interessate
1 set 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Veneto
  3. Cronaca
  4. Allerta meteo arancione in Veneto: quali sono le zone interessate

Allerta meteo arancione in Veneto: quali sono le zone interessate

Una nuova perturbazione porta temporali forti e persistenti. Possibile l’innalzamento dei livelli dei fiumi della rete secondaria e il conseguente rischio idrogeologico

Torna a piovere su buona parte del nord Italia. I temporali si sposteranno dal Nordovest verso levante, coinvolgendo anche tutta l’area del Triveneto

Torna a piovere su buona parte del nord Italia. I temporali si sposteranno dal Nordovest verso levante, coinvolgendo anche tutta l’area del Triveneto

Per approfondire:

Venezia, 1 settembre 2025 - Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica interessa la regione fino alla serata di martedì 2 settembre. Da stasera sono previste condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato specie nella notte e al mattino di martedì e in modo più irregolare nel pomeriggio/sera di martedì, con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente anche forti e persistenti specie sui settori centro-orientali tra Prealpi e costa dove sono maggiormente probabili i quantitativi complessivi più consistenti.

Le zone interessate dal maltempo

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di preallarme (allerta arancione) per temporali nelle aree VENE-H (Piave pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento); in tutto il resto della regione è stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla).

Per le zone VENE-H, VENE-F e VENE-G l’allerta sarà gialla per rischio idrogeologico. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione. Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e sottopassi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Allerta MeteoMaltempo