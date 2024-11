Allerta neve in Veneto: arrivano i primi fiocchi. Quando e dove

Venezia, 20 novembre 2024 – Arriva la neve, anche a bassa quota, sul Veneto: per la giornata di domani giovedì 21 novembre e per le prime ore di venerdì 22 sono previste modeste precipitazioni in montagna fino ai fondovalle prealpini. Un paio di centimetri – fino a cinque – interesserà le zone collinari, le zone pedemontane (specie quelle più chiuse), i colli e i fondovalle.

Ma forse per un imbiancamento delle pianure sarà necessario aspettare oltre: le previsioni parlano di precipitazioni prevalentemente di pioggia, tutt’al più con neve a tratti o neve mista a pioggia nelle zone più interne. Non sono attesi accumuli.

Data la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni dalle ore 16.00 di domani alle ore 6.00 per le valli prealpine, la pedemontana e le zone collinari.

Nelle prossime ore è prevista una diminuzione della nuvolosità, tranne che sui settori sud-orientali della pianura, dove persisteranno nubi irregolari e ci sarà la possibilità di qualche debole e isolata pioggia nel tardo pomeriggio o in serata. In quota, i venti saranno tesi da nord, con possibili episodi di Foehn in alcuni fondovalle, estendendosi localmente anche sulla Pedemontana. In pianura, i venti saranno moderati e provenienti da ovest, a tratti forti, con una rotazione temporanea verso nord nel pomeriggio. Le temperature massime sono previste in diminuzione o al più stazionarie.