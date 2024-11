Allerta smog in 13 zone del Veneto: ecco dove

Venezia, 19 novembre 2024 - È scattato oggi il livello di allerta arancione per lo smog: restano alti i valori di Pm10 e inquinanti nell’aria in Veneto. L’allarme è entraro in vigore questa mattina, martedì 19 novembre, per 13 aree sulle 25 individuate in tutta la regione. Ecco dove e perchè i livello di smog sono oltre la media.

Sono 13 le zone venete dove è scattata l’allerta arancione per lo smog. Si tratta degli agglomerati urbani di Treviso, Padova, Venezia e Verona. Stato di allarme anche nelle aree di Legnago e San Bonifacio per la provincia di Verona, le zone lagunari di Chioggia, Adria, Badia Polesine e Rovigo, oltre alle aree del Padovano di Monselice, Este e Piove di Sacco.

Da metà novembre, si è affermata sull'Europa centro-occidentale una vasta area anticiclonica, che ha determinato anche sul Veneto forte stabilità atmosferica con scarsa ventilazione e marcata inversione termica, creando un contesto di maggior ristagno degli inquinanti, e il progressivo aumento dei livelli di Pm10, che da venerdì hanno superato il valore limite giornaliero in diverse stazioni. Il persistere della stabilità ha fatto registrare nel corso del fine settimana superamenti in molte centraline di pianura, evidenziando il fenomeno di accumulo. Restano al livello di allerta 0 (verde) le altre aree.

Fino alla mattina di oggi, martedì 19 novembre, il tempo resterà in prevalenza stabile e persisteranno condizioni poco dispersive. Dal pomeriggio la pressione sarà in calo per l'avvicinamento di una saccatura dall'Europa settentrionale, molto probabilmente seguita mercoledì dall'ingresso di venti da nord-ovest, che potrebbero favorire, almeno sulle zone centro-occidentali e su quelle meridionali, condizioni maggiormente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.