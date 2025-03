Amerigo Vespucci a Venezia, date e visite a bordo: cosa c’è da sapere

Venezia, 18 marzo 2025 – Grande attesa per scoprire una delle eccellenze italiane, la nave Nave Amerigo Vespucci. Progettato da Francesco Rotundi, ingegnere e allora tenente colonnello del Genio Navale, alla fine degli anni 20, questo splendido veliero della Marina Militare è un punto di riferimento per la formazione degli allievi della Marina e di giovani appartenenti ad associazioni veliche. Dal 27 al 31 marzo 2025 sarà ormeggiato in Riva San Biasio a Venezia.

Il Veliero Amerigo Vespucci si potrà visitare a Venezia dal 28 al 30 marzo

Cosa si potrà vedere

Il Villaggio IN Italia accoglierà tutti i visitatori per celebrare e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci. Un viaggio straordinario tra esplorazioni, scoperte e incontri, raccontato attraverso contenuti esclusivi. Ad arricchire l’esperienza ci saranno diverse esibizioni musicali, tra cui la Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e la Fanfara Marina Nord.

Visite a bordo, regolamento e dress code

Le visite a bordo a Venezia aperte al pubblico sono sold out. L’accesso è gratuito con prenotazione nominale. È necessario presentare il proprio documento di identità o passaporto, inserito in fase di prenotazione, per il controllo delle liste al momento dell'ingresso. “Consigliamo di indossare scarpe comode. Non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco. Non sono consentiti passeggini o carrozzine e animali”, si legge sul sito nella sezione dedicata alle visite.

Gli orari delle visite prestabilite, per un massimo di quattro persone a registrazione, sono il 28 marzo dalle 14 alle 20, 29 marzo dalle 13 alle 20 e 30 marzo dalle 13 alle 20. Tutte le informazioni per le visite a bordo saranno disponibili sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. Gli orari del Villaggio IN Italia, invece, dal 28 al 30 marzo saranno 9.30-21.