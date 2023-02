Angelo Zen, ritrovato il corpo dell’italiano scomparso nel terremoto in Turchia

++ Sisma: Tajani, un veneto l'italiano disperso in Turchia ++

Vicenza, 16 febbraio 2023 - "Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo

Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari". Lo scrive il ministro Antonio Tajani in un tweet.



L'imprenditore Angelo Zen, 60 anni, nato in provincia di Varese e residente in Veneto, si trovava in Turchia per un viaggio di lavoro e alloggiava in un albergo di Kahramanmaras, epicentro del sisma, distrutto dal terremoto.

Zen ha vissuto a lungo a Romano d’Ezzelino ma si è trasferito negli ultimi anni a Martellago (Venezia) assieme alla moglie. Era specializzato in macchinari per l'oreficeria della provincia di Vicenza.