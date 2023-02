Angelo Zen disperso in Turchia. Tajani: "Ancora nessun contatto"

Veneto, 8 febbraio 2022 - "Continuiamo a cercare il nostro connazionale che ancora non riusciamo a contattare, la nostra unità di crisi è al lavoro, siamo in contatto con la protezione civile turca. Angelo Zen avrebbe dovuto incontrare un socio turco la mattina dopo il terremoto, ma la notte c'è stato il sisma, quindi non si sono visti. Non ci sono collegamenti telefonici, purtroppo è tutto molto complicato dalla vastità dell'area colpita, non è facile raggiungere le persone, si sta vivendo un momento drammatico. Stiamo lavorando anche con il Ministero della Difesa per inviare nelle zone terremotate materiale utile. C'è grande solidarietà degli italiani. Per quanto riguarda la Siria, il materiale per gli aiuti sarà mandato attraverso Beirut, ma siamo al lavoro per farlo anche se è più difficile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai3.

"Tranne l'imprenditore Angelo Zen, tutti gli italiani che si trovavano nelle zone del sisma sono stati contattati, sono in salvo. Vicino all'epicentro c'erano poche decine di connazionali, mentre nell'area ce n'erano circa 170, almeno coloro che erano registrati sull'app” – ha precisato il Ministro.

Erdogan in visita a Kahramanmaras

Il presidente della Turchia Erdogan è in visita questa mattina nella città di Kahramanmaras, epicentro del terremoto. Si tratta di una grande città di tipo metropolitano. Dalle notizie rimbalzate dai media risulta che, nella città, gli sfollati si siano radunati al momento nello stadio cittadino. Erdogan ha proclamato lo stato di emergenza per i prossimi 3 mesi ma queste ore sono fondamentali per rintracciare eventuali dispersi o trovare sopravvissuti sotto le macerie.

Era nell’epicentro del terremoto

Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha riportato ieri la Cnn, ha reso noto che sono 941 gli edifici completamente crollati a causa del terremoto nella città di Kahramanmaras, dove risulta disperso il cittadino italiano Angelo Zen.

'Non sappiamo dove si trovasse di preciso quando c'è stato il terremoto'' – aveva sottolineato ieri Tajani, invitando alla prudenza nel fornire notizi e ricordando che la città di Kahramanmaras “è grande come Torino”, è un centro da un milione di abitanti.

Anche il Governatore del Veneto Luca Zaia aveva espresso la propria preoccupazione circa le sorti del cittadino veneto: “Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche" aveva scritto ieri su Twitter.

Chi è Angelo Zen

Angelo Zen , imprenditore veneto, risulta disperso in Turchia dopo il disastroso terremoto



Angelo Zen, 60 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (nella Città metropolitana di Venezia), tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria. Si trovava in Turchia per lavoro, per incontrare un socio.

L'ultimo contatto con la famiglia, la moglie e i due figli, risale a domenica scorsa. Le ultime immagini postate dall’uomo sul proprio profilo Facebook riguardano il Carnevale di Venezia.



*notizia in aggiornamento