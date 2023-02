Angelo Zen disperso in Turchia: Farnesina invia squadra specializzata a Kahramanmaras

"Non ci sono parole per commentare quanto accaduto per il terremoto in Turchia e Siria. Nelle scorse ore un primo team dell'ambasciata è stato inviato a Kahramanmaras per facilitare la ricerca di Angelo Zen" Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. La località turca è una metropoli da 1 milione di abitanti che è stata epicentro del devastante terremoto che ha sconvolto 10 province della Turchia e parte della Siria, provocando, ad oggi, mentre ancora si scava e si trovano persone in vita sotto le macerie, 24mila morti.

Oggi ad Antiochia sono stati ritrovati i sei corpi della famiglia italo-siriana dispersa.

Per l'imprenditore veneto Zen, 60 anni, che era sul posto per lavoro, invece, "è partita una squadra dell'Unità di crisi della Farnesina, formata da carabinieri e poliziotti esperti nella ricerca dei dispersi. Speriamo sempre" - ha precisato il Ministro.

Cosa sta facendo l’Italia

Dall'aeroporto di Pisa sta partendo ora un nuovo carico di aiuti che atterrerà nelle prossime ore a Beirut e sarà poi trasferito via terra in Siria. Sono aiuti destinati alla Mezzaluna Rossa siriana. I Vigili del fuoco stanno lavorando "indefessamente" per aiutare la popolazione turca: "Stiamo facendo tutto il possibile confermando la grande solidarietà degli italiani nei confronti di chi soffre", conclude il ministro.