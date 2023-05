Arzignano, busta con proiettile alla sindaca Alessia Bevilacqua: "Spaventa, ma resto serena e continuo a lavorare"

Arzignano (Vicenza), 17 maggio 2023 - Una busta anonima sospetta con un proiettile al suo interno è stata recapitata oggi alla sindaca di Arzignano (Vicenza), Alessia Bevilacqua. La missiva sospetta è stata recapitata all'ufficio comunale ed è stata consegnata alla Polizia Locale . Dopo un veloce controllo è stata aperta dal comandante, Maurizio Dal Barco facendo così la scoperta. Della vicenda, su cui è già stata depositata una denuncia, e avvisato il questore Paolo Sartori e il comandante dei Carabinieri di Arzignano, Michele Mascolo.

"Ricevere un proiettile mi ha spaventato - spiega la prima cittadina - Non me lo sarei mai aspettata ed effettivamente è una cosa che destabilizza parecchio, anche se sono serena e continuo a svolgere il mio lavoro nell'interesse dei cittadini, lavorando con impegno e tenacia per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della città".

"Giunga alla prima cittadina di Arzignano la mia vicinanza personale e di tutta la Regione del Veneto. Quanto le è accaduto è un fatto grave e inaccettabile in una società civile. Qualsiasi gesto intimidatorio verso un amministratore pubblico ha un peso ancora più rilevante perché colpisce l'intera comunità che il sindaco rappresenta. In attesa che le indagini facciano il loro corso, ribadisco la mia solidarietà con l'auspicio che atti simili non abbiano più a ripetersi", le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver appreso la notizia della busta con il proiettile recapitata alla sindaca.