Treviso, l’avvocata Barbara Vidotti aggredita da due giovanissimi. Ora chiede di incontrare il sindaco

Treviso, 30 agosto 2024 – Aggredita in pieno pomeriggio in centro da due giovanissimi, di 17 e 18 anni: è stato l’incubo vissuto sabato, verso le 18, dall’avvocata trevigiana Barbara Vidotti. Il primo degli aggressori si è piazzato con la bicicletta difronte a Vidotti per impedirle il passaggio, mentre il secondo l’ha presa di spalle. A salvare la situazione un negoziante, che assistendo alla scena si è precipitato per sincerarsi della situazione, facendo fuggire gli aggressori.

L’avvocata Vidotti – specializzata in diritto famigliare e dei minori – sta ragionando sul come procedere, consultandosi con un collega. E intanto chiede un incontro con il sindaco Mario Conte. Alle scorse elezioni, era stata candidata tra le file di Fratelli d’Italia, lista che sostiene il primo cittadino in consiglio comunale.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso la sua “vicinanza e solidarietà” alla vittima: “Essere vittime di aggressioni come quella avvenuta in Borgo Cavour a Treviso è una gran brutta esperienza, che può essere pericolosa o comunque lasciare strascichi psicologici – ha commentato – Mi auguro che l'impegno costante delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine rendano sempre più sporadici questi fattacci”.

“In questa brutta storia c'è anche un risvolto incoraggiante: il senso civico del commerciante che è intervenuto in difesa della vittima causando la fuga dei malintenzionati – ha aggiunto – E' quello stesso senso civico che anima la stragrande maggioranza delle persone per bene e di tantissimi giovani, sui quali contiamo per fronteggiare, e possibilmente eradicare, questo brutto fenomeno che si sta palesando un po' ovunque”.