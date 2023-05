Aziende ospedaliere d’eccellenza: Verona e Padova tra le 9 in Italia

Veneto, 24 maggio 2023 - "Con grande orgoglio evidenzio che, nel ristretto novero delle migliori Aziende Ospedaliere d'Italia, compaiono le nostre strutture pubbliche del Veneto: le aziende di Padova e di Verona. Una conferma delle performance sul tipo di assistenza e cura erogate e sull'accessibilità ai servizi sanitari. Valori che negli ospedali di Padova e del Veneto, mi preme sottolineare, si affiancano alla ricerca scientifica e all'innovazione medica". Lo afferma il presidente della Regione, Luca Zaia, commentando il report dell'Agenas che ha inserito le aziende ospedaliere di Padova e Verona tra le migliori del Paese. "Non è un caso - aggiunge - se qualche giorno fa proprio a Padova abbiamo assistito al trapianto 'record' di un cuore fermo da venti minuti, primato mondiale. O che Verona guidi molte classifiche nei trapianti d'organo e nella cura di malattie rare. Siamo consapevoli di avere professionisti e strutture di eccellenza, ma riconoscimenti come questo possono dare ulteriore slancio".

Solo 9 Ao con alte performance

Nel 2021, più del 20% delle aziende ospedaliere italiane (12 su 53) aveva un livello di performance basso. Alte performance solo per 9 aziende; il numero di queste ultime è quasi dimezzato rispetto al periodo pre-pandemia (2019), quando erano 17.

Sono i dati salienti della valutazione delle aziende ospedaliere pubbliche effettuata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) presentata questa mattina a Roma. La valutazione, che ha applicato per la prima volta il nuovo 'Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende ospedaliere pubbliche', ha misurato la capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali in termini di esiti delle cure e di accessibilità ai servizi sanitari, coerentemente con le risorse disponibili (di tipo finanziario, professionale e tecnologico). Si riferisce soltanto alle aziende ospedaliere e, dunque, non ad altre articolazione delle strutture sanitarie come, per esempio, le Asl, gli Irccs o le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst) che in Lombardia hanno sostituito le aziende ospedaliere.

Tutte al Centro Nord

Tutte le aziende ospedaliere con alte performance si trovano al Centro-Nord: 2 in Piemonte (Ao Ordine Mauriziano di Torino e Ao Santa Croce e Carle), 2 in Veneto (Aou Integrata di Verona, Aou di Padova), 1 in Emilia-Romagna (Aou Bologna - Policlinico Sant'Orsola), 1 nelle Marche (Ao Ospedali Riuniti Marche Nord), 3 in Toscana (Aou Pisana, Aou Careggi, Aou Senese).