Il figlio di Baglioni ringrazia l’ospedale di Agordo. Zaia: sanità veneta al top

Belluno, 1 ottobre 2024 - In un lungo post sui social Giovanni Baglioni ha voluto ringraziare pubblicamente il personale dell'ospedale di Agordo, Comune di 4mila anime nel Bellunese. "Grazie per avermi preso in cura con attenzione, sensibilità e umanità ancor prima che professionalità", scrive il musicista, figlio di Claudio e Paola Massari. E la risposta del governatore del Veneto, Luca Zaia, non si è fatta attendere: “Sono certo che il personale dell’ospedale Giovanni Paolo I non ha dimostrato la sua professionalità e la sua umanità con Giovanni Baglioni in virtù del cognome del paziente o delle famose note della sua chitarra. Sento di affermarlo perché conosco bene le persone che ogni giorno si impegnano per mantenere la sanità veneta al livello che ne fa uno dei modelli migliori nel panorama nazionale".

Il ricovero

Nella foto precedente, pubblicata da Baglioni, compariva il braccialetto identificativo del pronto soccorso, accompagnato da un triste annuncio: "Con sommo dispiacere devo comunicare la mia defezione da Cremona Musica. Stamattina alle 6.30 ho accusato un dolore al fianco di una natura e di un'intensità a me sconosciuti". Il musicista, 42 anni, avrebbe dovuto esibirsi con la sua chitarra acustica al festival dedicato agli strumenti musicali d'alta gamma. "Come sapete sono abituato a fare i calcoli a mente... ma stavolta, dei calcoli, se ne è voluto occupare il mio rene", aveva scherzato il musicista spiegando ai followers la causa del malessere.

Claudio Baglioni, 73 anni, ha dedicato una canzone al paese in provincia di Belluno

Agordo e la canzone di papà Claudio

“Nel ringraziare Baglioni – sottolinea Zaia - non posso non pensare che il legame tra la sua famiglia e la vallata agordina è un’amicizia lunga e consolidata". Effettivamente, Agordo è diventata famosa per essere protagonista di una canzone di papà Claudio dal titolo Ad Agordo è così e inserita nell'album E tu del 1974. Ed anche Paola Massari, ex moglie e collaboratrice di Baglioni, nonché mamma di Giovanni, a cui era dedicato Questo piccolo grande amore, aveva origini agordine.

Luca Zaia, 56 anni, presidente della Regione Veneto

Zaia: la professionalità dei sanitari agordini

"Nell’immaginario dominante è radicata l’idea che un personaggio di questa caratura – continua Zaia -, di fronte alla necessità di un ricovero, preferisca raggiungere rapidamente una struttura fatta da nomi altisonanti in una grande città piuttosto che ritrovarsi in un letto del nosocomio di una piccola cittadina della montagna veneta. Così non è, evidentemente, perché non solo si è affidato alla professionalità dei sanitari agordini ma si è anche trovato bene fino a volerlo dimostrare e rendere noto con i suoi post”.