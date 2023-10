Bambotto ucciso a fucilate, dopo l’indignazione arriva l’esposto alla procura: “Accertamenti sul rispetto delle regole del cacciatore di 23 anni”

Pecol (Belluno), 23 ottobre 2023 – Indignazione e tristezza, ma anche carte bollate presentate in procura, sono le reazioni nel borgo dolomitico di Pecol, nel comune di San Tomaso Agordino, il giorno dopo la notizia dell’uccisione a fucilate per mano di un cacciatore di 23 anni di Bambotto, un esemplare di cervo di 7 anni che era stato adottato del paese e viveva in simbiosi con la gente.

L’esposto alla procura dell’Aidaa

Sull’uccisione del cervo oggi sono intervenuti gli animalisti dell'Aidaa, Associazione italiana difesa animali ed ambiente, che hanno annunciato un esposto alla procura per chiedere indagini approfondite sull'intera vicenda. “Abbiamo deciso di presentare un esposto nonostante l'uccisione del cervo sia stata consentita dalla legge e dal calendario venatorio - scrivono gli animalisti - ma per chiedere approfondimenti sia sulla ricostruzione esatta di tutta la vicenda e sul rispetto delle regole da parte del giovane uccisore di Bambotto. Torniamo nell'occasione per chiedere l'abolizione della caccia e nel caso specifico modifiche profonde e sostanziali della legge e del regolamento di caccia in tutta Italia”.

“Tutti sanno chi l’ha ucciso”

Il cervo era anche assurto alla notorietà televisiva, grazie alla trasmissione Rai “Linea Bianca”. Era noto per affacciarsi alle finestre delle case per nutrirsi e farsi accarezzare. Nella pagina Facebook animalista “Claretta” ricorda che “l'opinione pubblica condanna il gesto senza se e senza ma. Il cacciatore anonimo locale codardo non ci mette nemmeno la faccia. Ma si dice che nel paese tutti sanno chi è l'autore del spregevole gesto”. Bambotto - ricorda un commento di una residente - era nato 7 anni fa a Pecol ed era stato portato dalla mamma sullo zerbino di un'abitazione. Da allora è diventato il cervo di Pecol, e lo si poteva incrociare per strada tra le frazioni limitrofe. Alcuni cacciatori avrebbero dichiarato di averlo ucciso dopo aver ricevuto segnalazioni, negli ultimi tempi, di una sua presunta aggressività.

"Fatto disgustoso”

“È semplicemente disgustoso quello che è successo e succede continuamente nei nostri boschi durante la stagione di caccia”. Questo il commento, sulla sua pagina Facebook, dell’ex ministra Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente.